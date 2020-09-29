Japon devinden elektrikli SUV hamlesi

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda en dikkat çeken modellerden biri Honda’nın elektrikli SUV konsepti oldu. Honda SUV e:concept, markanın elektrikli SUV modellerinin geleceğine olan bakış açısının en büyük yansıması olarak fuarda yer aldı.

Otomobilin görüntüsü markanın gelecek yıllarda nasıl bir tasarım dili tercih edeceğini otomobil severlere gösterdi. Honda SUV e:concept'te yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing'in yeni nesil ve en gelişmiş formunu taşıyacak.

Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor.