Karşınızda ilk hibrit üstü açık Ferrari

Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli SF90 Spider tanıtıldı. SF90 Spider modeli markanın hem ilk üzeri açık plug-in hibrit modeli olmanın yanında hem de dört tekerlekten çekişli otomobili olarakta öne çıkıyor.

SF90 Spider, Ferrari'nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. Kompakt ve kullanışlı RHT tavanı, kapatıldığında optimum ses yalıtımını garanti ediyor ve diğer Ferrari modellerinde olduğu gibi yüksek hızlarda tüm dış etkenlerden etkili koruma ve konfor sağlıyor.

Otomobilin tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor. İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif.

MARKA TARİHİNDEKİ EN GÜÇLÜ V8

Ferrari SF90 Spider, Ferrari'nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK'un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider'ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP'lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürterek Ferari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

Otomobilin içten yanmalı motoru ve elektrik motoru birleştiğinde ise maksimum güç 1000 beygire çıkıyor. RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor. SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.