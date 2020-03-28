Kimseyi işten çıkartmayacağız!

Bazı markalar bu süreçte işçi çıkarmayacaklarını beyan ederken, bazıları ise bayi sahiplerine de işçi çıkartmaması için telkinde bulunuyor. Sonuçta bu süreç geçtiğinde yine aynı ekiple büyüme yaşanacak.

İYİ VE KÖTÜ GÜNDE

İşte bu markalardan biri de Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto. Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu zor dönemde hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarının altını çiziyor. Yüce, “Biz iyi ve kötü günde çalışanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Tüm bayilerimiz için de aynı çaba içindeyiz. Şu an tek önceliğimiz kimsenin işten çıkartılmaması. Unutmayalım ki bu günleri aşarak yine aynı ekiple yolumuza büyüyerek devam edeceğiz” yorumunu yapıyor. Yüce, her şeyi devletten beklememek gerektiğini de söyleyerek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.