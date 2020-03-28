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Kimseyi işten çıkartmayacağız!

Corona virüsü nedeniyle her şey resmen duvara tosladı. Bu dönemde birçok sektörde olduğu gibi, otomotiv sektörü de bir dizi önlemler alınmış durumda. Neredeyse tüm fabrikalarda üretime ara verilirken, distribütör firmalar beyaz yakalılar için evden çalışma yöntemini devreye aldı. Ancak satış ve satış sonrası gibi bazı çalışma alanları var ki evden yönetilmesi pek mümkün olmadığı için bir süre daha çalışmaya devam edecekler. İşte bu sürecin uzama ve satışların durma ihtimali otomotiv sektöründe çalışanlarda işsizlik korkusunu da beraberinde getiriyor. Bu noktada en büyük desteği ise hem devletten hem de markaların üst yönetiminden bekliyorlar.

Emre ÖZPEYNİRCİ
08:20 -
Haberler Otomotiv
Kimseyi işten çıkartmayacağız!

Bazı markalar bu süreçte işçi çıkarmayacaklarını beyan ederken, bazıları ise bayi sahiplerine de işçi çıkartmaması için telkinde bulunuyor. Sonuçta bu süreç geçtiğinde yine aynı ekiple büyüme yaşanacak.

Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce

İYİ VE KÖTÜ GÜNDE

İşte bu markalardan biri de Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto. Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu zor dönemde hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarının altını çiziyor. Yüce, “Biz iyi ve kötü günde çalışanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Tüm bayilerimiz için de aynı çaba içindeyiz. Şu an tek önceliğimiz kimsenin işten çıkartılmaması. Unutmayalım ki bu günleri aşarak yine aynı ekiple yolumuza büyüyerek devam edeceğiz” yorumunu yapıyor. Yüce, her şeyi devletten beklememek gerektiğini de söyleyerek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.

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