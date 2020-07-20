Marka tarihinin ilk elektrikli modeli

Maserati, uzun zamandır beklenen Ghibli Hybrid'i dünya çapında düzenlenen online bir lansmanla tanıttı. Pazara sunulduğu 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli'nin hibrit versiyonu, Maserati tarihininin ilk elektrikli modeli olacak. Maserati'nin elektrifikasyon temelli yeni otomobil üretimi stratejisinin ilk örneği olan Ghibli Hybrid, Eylül ayından itibaren Torino'da yer alan Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikası'nda üretilmeye başlanacak.

Ghibli Hybrid, Centro Stile Maserati (Maserati Tasarım Merkezi) tarafından dizayn edildi. Ghibli Hybrid'in tasarımında; hibrit teknolojili araçların temsil ettiği yeni dünyayı tanımlayan mavi renk göze çarpıyor, kapı kolları ve çamurluklarda ise krom detaylar yer alıyor.

Arka bölümde marka kimliğinin bir parçası olan ve geçmişte üretilen konsept otomobillerden 3200 GT ve Alfieri'de yer alan “Bumerang” tasarımlı stop lambası dikkat çekiyor. İç mekanda ise mavi renk koltukların işlemeli dikişlerinde göze çarparken, üç dişli mızrak da koltuk başlıklarında, kapı döşemelerinde ve gösterge panelinde aracın Maserati karakterini vurguluyor.

Kullanılan hibrit teknoloji, hareket halindeyken otomobilin biriktirdiği kinetik enerjiden faydalanarak onu geri kazanıyor; yavaşlama ve frenleme sırasında elektrik enerjisine dönüştürüp aküye depoluyor. Ghibli Hybrid'de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litre hacimli turbo benzinli motor, yavaşlama ve fren anında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlayan 48 Volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor. Maserati'nin 48 Volt hibrit sistemi; BSG (kayış marş jeneratörü), batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor.

Ghibli Hybrid; çok silindirli bir motorun gaz tepkilerini, dizel motorun alt devirdeki yüksek çekiş gücünü ve de keyifli bir sürüşü aynı potada birleştiriyor. 1.500 d/d'da 450 Nm tork üreten 330 HP gücündeki motor, yeni Ghibli Hybrid'e sadece 5,7 saniyede 100 km'ye ulaşma ve 255 km/s maksimum hıza ulaşma imkanını tanıyor.

Yeni Ghibli Hybrid, tüm yeni Maserati modellerinin elektrifikasyonuna yönelik planın ilk adımını temsil ediyor. Markanın ilk tamamen elektrikli otomobilleri, 2021'de sunulacak yeni GranTurismo ve GranCabrio olacak.