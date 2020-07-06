MTV ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi araç kaç para MTV ödeyecek?

Araç sahipleri, MTV ikinci taksit ödemelerinin yapılmaya başlandığı Temmuz ayı ile birlikte kaç para ödeyeceklerini araştırıyor. İki taksitte ödenen MTV ödemeleri, bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki, hangi araç kaç para MTV ödeyecek? İşte ayrıntılar…

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri





1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları





MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.