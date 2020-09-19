Otomatik pilota aldı ve uyudu!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın en önemli özelliklerinden biri otomobilin otomatik pilot modunun olması. Bu sürüş modu sayesinde aracınıza gitmek istediğiniz yeri belirtiyorsunuz ve Tesla’nız o hedefe kendisi gidiyor. Ancak siz bu sürüşü programladığınızda aracın direksiyonunda her şeyi dikkatle izliyor pozisyonunda olmanız gerekiyor.

CNN’in haberine göre Kanada’nın Alberta bölgesinde yaşanan olayda 140 km/s hızla giden bir Tesla Model S polisin dikkatini çekti. “Aracın içinde bulunan her iki yolcunun da uyuyor gibi olduğu, dikkatimizi çekti” diyen Kanada polisi, aracın peşine düştü. Bu sırada hızını artıran otomobil 150 km/s hıza kadar otomatik olarak ulaştı.

Polis memuru araç durdurduktan sonra sürücüyü hız yapmaktan suçlayarak ehliyetini 24 saat askıya aldı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte polis, sürücüyü tehlikeli araç kullanmaktan suçladı.

Kanada polisinin yaptığı açıklamada bu sistemlerin tamamen araçların sürücüsüz olarak gidebileceği anlamı taşmadığı ifade ediliyor. “Bu sürüş sistemleri sadece sürüş destek özelliği taşıyor ve araç içinde olan kişiler sürüş sorumluluğu taşıyorlar.” açıklaması yapıldı.

Tesla’nın konuyla alakalı bir yorumu bulunmuyor. Autopilot teknolojisi adaptif hız sabitleme sistemi ile birlikte, şeritte kalma asistanının senkronize olarak çalışmasıyla hayata geçiyor. Tesla gibi araçlarda kullanılan yapay zeka teknolojisi, otomobilin çevresini lidar radar sistemleriyle denetlerken belirli senaryolar da üretilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil çevresindeki hareketleri izleyerek kendi konumunu koruyabiliyor.

Bir önceki yıl 50 yaşında bir adam manuel mod Autopilot konumunda seyir halindeyken bir kaza geçirip hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise Apple çalışanı Walter Huang otomobilin otomatik pilot modunda otoyolda seyir halindeyken bir anda şerit değiştirip hızlanması sonucunda kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. 2016 yılında ise Joshua Brown otomobili otopilot modunda giderken önündeki traktöre arkadan çarpıp hayatını kaybetmişti.