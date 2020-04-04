Otomotiv dünyası Corona virüsü salgını için neler yapıyor?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızlı bir biçimde tüm dünyayı etkileyen bir salgına dönüşen Corona virüsü ile dünyanın mücadelesi devam ediyor. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken bazı ülkelerde de zorunlu hâller dışında vatandaşın dışarıya çıkmaması öneriliyor.

Salgından kaynaklı olarak ekonomik anlamda da iyi ve kötü senaryolar hazırlanıyor ve firmalar bu tahminler üzerinden aksiyon planlarını devreye alıyor. Otomotiv sektöründe de bu durumlar farklı değil.

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Türkiye’de faaliyet gösteren Renault, Tofaş, Ford Otosan, Mercedes-Benz, Karsan, Toyota, Honda ve Hyundai gibi markalar üretimlerine ara verdiklerini duyurdular. Bunlardan Mercedes ve Ford Otosan son günlerde yaptıkları açıklamalarla süreyi nisan ayının son haftasına kadar öteledi.

Avrupa’ya baktığımızda ise otomotiv üretiminin tamamen durduğunu görmemek imkansız. Markalar üretime tekrar başlamak için hükümetlerle ve sendika üyeleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak gün geçtikçe artan kayıplar ve vakalar herkesin elini kolunu bağlıyor.

Bir anda ağırlaşan hasta sayısının artmasıyla birlikte özellikle Avrupa’daki hastanelerin tıbbi solunum cihazı ve yoğun bakım odası sayılarındaki yetersizlik ülkeleri zor duruma soktu. Konuyla alakalı onlarca video sosyal medyada dolaşıyor… Bu zorlu süreçte üretimine ara veren otomotiv firmaları fabrikalarında ürettikleri tıbbi cihazlarla ülkelerine ve insanlığa yardımda bulunuyor. Peki hangi firma fabrikasında neler üretiyor?

OYAK RENAULT

Bursa’da bulunan fabrikasında firma iki en önemli modelinin üretimini gerçekleştiriyor. Üretime ara verdiği süreç içerisinde açıklama yapan Oyak Renault fabrikasında salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretiyor.

FORD OTOSAN

Türkiye’de 11 bin çalışanı bulunan ve ticari araç üretimi yapan Ford Otosan, Corona virüsle mücadelenin en öndeki safını oluşturan sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskeleri üretiyor.

TOFAŞ

FCA’nın en başarılı fabrikalarından biri olan TOFAŞ Bursa fabrikasında firma, Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen “Biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini” ayrıca buna ek olarak “siperlikli maske” üretimi yapıyor.

TOYOTA TÜRKİYE

Sakarya’da Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretimini gerçekleştiren marka Toyotetsu Otomotiv, Şekerpınar fabrikasında 3D Printer ile “siperli maske” üretip, sağlık kuruluşlarına ulaştıracağını duyurmuştu.

PEKİ AVRUPA’DAKİ ÜRETİCİLER NE YAPIYOR?



PSA GRUBU

Bünyesinde Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarını barındıran marka Avrupa’daki Corona virüsü salgınından dolayı tüm tesislerinde üretime ara vermiş durumda. Grup yedek parça tedarikçisi Valeo ile birlikte mayıs ayı sonuna kadar 10 bin adet tıbbi solunum cihazı üretecek.

Dev Grup ayrıca dünya genelinde hastanelerde kullanılması için 400 bin adet koruyucu maske de üretiyor.

RENAULT

Bir diğer Fransız dev olan Renault ise özel olarak 300 adet Zoe aracını Zity kiralama sistemiyle Paris ve çevresinde sağlık çalışanlarının kullanması için hazırladı.

SEAT

VW AG’nin İspanyol markası olan Seat, Martorell fabrikasında otomobillerinde kullanılan bazı parçalardan tıbbi solunum cihazı üreteceğini duyurdu.

FORD VE ROLLS-ROYCE

Ford ve Rolls-Royce markaları ise İngiltere’de bulunan fabrikalarında 10 bin adet solunum cihazı üreteceklerini duyurdular.

FCA

Grubun en önemli markası olan Fiat, Ferrari’nin üretmeye başladığı tıbbi solunum cihazlarında kullanılan valflerden üretmek için Ferrari’ye destek olacak.

DAIMLER

Alman dev Daimler’in ise yıllık 150 bin adet üretim kapasitesi olan 3D yazıcı ağı bulunuyor. Şirket bu sistemin artık tıbbi cihaz üretilmesi için kullanılacağını açıkladı.

JAGUAR LAND ROVER

İngiliz grubun SUV üreten Land Rover markası British Red Cross’a salgınla mücadele kapsamında kullanılması için 27 yeni Defender modeli teslim etti. Ayrıca 30 tane daha farklı Land Rover marka otomobil verildiği de söyleniyor.

Jaguar Land Rover Avusturalya, Fransa, Güney Afrika ve İspanya gibi ülkelere 160 adet araç gönderdi.

Marka, İngiltere’de kullanılması için haftada 5000 adet yüz koruma kalkanı üretiyor.

VOLKSWAGEN

Volkswagen çalışanlarından medikal kapasitesi olan kişiler gönüllü olarak 15 gün boyunca Almanya’da sağlık çalışanlarına yardım edecek. Bu çalışanların içinde doktor, hemşire ve sağlık görevlisi olanları var.

Grubun Çek markası olan Skoda 3 boyutlu yazıcılarla solunum cihazı üretecek.

Audi ise Almanya’daki hastanelerde kullanılması için 15 bin yüz maskesi hazırladı. Ayrıca marka Heilbronn ve Ingolstadt hastanelerine 600 bin euro bağışta bulundu.

Lamborghini ise Bologna’daki tesisinde Sant’Agata Bologneese Hastanesi’nde kullanılması için günde 1000 adet maske üretiyor.