Otomotiv Satış Sonrasında üretime devam edenler artıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Corona virüsü (COVID-19) salgını sürecinde üretim ve hizmet çarklarının durmadığı otomotiv satış sonrası sektörü, yaşadığı kaybı diğer sektörlere oranla daha kısa sürede kapatmayı hedefliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) düzenlediği Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın ikincisi de azalan talep doğrultusunda hızın düştüğü ancak hizmet ve üretimin durmadığı pazardaki tabloyu ortaya koydu.

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30 Mart – 13 Nisan aralığını kapsayan 2. ankette iki haftalık süre içinde OSS üyelerinin evden çalışma oranı yüzde 48'den yüzde 55'e çıktı. Ayrıca ilk ankette gümrüklerde sıkıntı yaşadığını söyleyen üyelerin oranı yüzde 39 iken, bu oran yüzde 29'a düştü. Tedarikte sorun yaşayan üyelerin oranı da yüzde 41'den yüzde 35'e geriledi. Ankette, üyelerin Nisan ayında yüzde 55, Mayıs ayında ise yüzde 52.7 pazar daralması bekledikleri gözlemlendi.

ÜRETİCİLERİN DEVAM ORANI ARTTI!

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran üyelerin oranı yüzde 55'ten yüzde 61'e çıktı. Derneğin üretici üyelerinin, üretime devam etme oranı ilk ankette yüzde 76 iken, ikinci ankette oran yüzde 82'ye çıktı.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Şirketlerde salgın nedeniyle yaşanan krizin etkilerinin işler açılmaya başlasa bile; Haziran, Temmuz belki Ağustos'ta bile devam edeceği düşüncesi hakim” dedi.

“İŞLERİM ÇOK KÖTÜ FABRİKAYI KAPATTIM” DEMEDİLER!

Özalp açıklamalarına, “Sektör; ‘Bir taraf eksik mi, ithalat yapılamıyor mu, ürünlerle ilgili yok satmalar olacak mı?' gibi kaygıları fazla taşımıyor. Çünkü üreticilerimizin yüzde 82'si çalışıyor. Sadece üretim adetlerini yüzde 45'lere kadar düşürdüler. Birçoğu da çalışmalarına başlayacak. Yani üyelerimizin bir kısmı yarı stoklulardı. ‘İşlerim çok kötü oldu, fabrikayı kapattım' demediler. Sektördekiler ya stokunu yaptıktan sonra ya da stoku bitmeye yakın tedarikçisini yok sattırmamaya yönelik fabrikasını kapattı. İşin servis kısmında da hareketlilik var. Toplu taşımalarda veya ticari olarak kullanılan taksi ve personel servisi gibi araçlardaki hareketlilik durdu. Bireysel araçlar ise yoğunlaştı.” diyerek devam etti.

“Sektörümüzü kapsayan tedbirlerin alınmasını bekliyoruz”

Salgının ardından çalışma koşullarında da yeni rutinlerin devreye gireceğini söyleyen Özalp, “Buna alışmamız lazım. Yeni rutinler 2021'e kadar sürebilir. Çin'deki tedarikçilerimiz, ‘Biz başladık, eve, işe ve markete gidiyoruz, kafeye, sinemaya gitmiyoruz' diyorlar. Bizde de benzer süreçler olabilir. Önceliğimiz hijyen olacak, herkes sosyal mesafeye dikkat edecek ve maskesini takacak. Sosyal mesafeyi koruyarak, tüm tedbirleri alarak, kontrollü bir şekilde işlerimize, yaşantımıza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini ilettiklerini de aktaran Özalp, bu kapsamda otomotiv satış sektörünü de kapsayan tedbirlerin hazırlanmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.