Otomotivde yılın son kampanyaları

BMW

Aralık ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 216d Active Tourer modellerinde 300.000 TL'ye 12 aya kadar %0 faiz, Yeni BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde ise 250.000 TL'ye 24 aya kadar %0,69 faiz fırsatı meraklılarına sunuluyor.

Bunların yanı sıra, BMW i3 (120 Ah) ve BMW i3s (120 Ah) modellerinde 250.000 TL'ye 24 aya kadar yüzde 0,99 faiz, BMW 3 Serisi'nde 300.000 TL'ye 12 aya kadar yüzde 0 faiz, ve Yeni BMW 1 Serisi'nde 200.000 TL'ye 24 aya kadar yüzde 0,69 faiz avantajı Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda müşterilerini bekliyor.

Bu fırsatlara ek olarak yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe ve BMW X3 modellerinde 15.000 TL, BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 5 Serisi modellerinde ise 20.000 TL takas desteği bulunuyor. Üstelik, otomobilinizi evde kolay ve hızlı şarj etmenizi sağlayan BMW i Wallbox, BMW i3s (120 Ah) ile birlikte istenilen lokasyona ücretsiz kurulumu gerçekleştiriliyor.

CITROEN

Citroën, yılın son ayına özel fırsatlar sunuyor. Fransız markanın modellerine 120.000 TL kredi veya 20.000 TL nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Citroën C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120.000 TL kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20.000 TL indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303.000 TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383.500 TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Markanın ticari araç modeli olan Berlingo’da ise 100.000 TL için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60.000 TL için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4.000 TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2.000 TL nakit alım indirimi veya 60.000 TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroën Yetkili Satıcılarında. Yeni C3 142 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Citroën hafif ticari modellerinden Jumper 194.000TL'den başlayan fiyatlarla ve 100.000 TL 20 ay yüzde 0,99 faiz veya 60.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.

DACIA

Dacia da yılın son kampanyasını yayınladı. Minimum 10.000 TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15.000 TL'ye varan indirim fırsatlarına sahip.Dacia Duster 165.900 TL, Dokker 114.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 hp versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126.400 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 hp Easy-R versiyonu ise Aralık ayı boyunca 154.900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

HONDA

Aralık ayı boyunca Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL'ye kadar yüzde 0,49'dan başlayan faiz oranları ile 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

JEEP

Aralık ayında Jeep Renegade ve Jeep Compass sahibi olmak isteyenler 45 Bin TL'ye varan takas avantajı ve 100 Bin TL'ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 Bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajı ile satışa sunuluyor.

OPEL

Opel, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Yine Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317.000 TL'den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

Kasım ayında tanıtılan Yeni Insignia ise lansmana özel 100.000 TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatları ile sevenleri ile buluşuyor.

AutoBest ödüllü Corsa'ya Aralık ayında, 50.000 TL kredi için 15 ay, yüzde 0,89 faiz imkanına ek showroom'lara özel avantajlarla ve 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden teknoloji harikası Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

KIA

KIA'nın binek modelleri yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunulurken, markanın hafif ticari araç modeli olan Bongo ise 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatıyla ticarette fark yaratmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Sportage, yıl sonuna özel olarak sunulan kampanya kapsamında 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,89 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor.

Kia Rio, 139 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Markanın B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF tasarım ödülleri sahibi olan modeli Stonic ise 169 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla SUV konforunu yaşamak isteyenlere kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Her iki modelde de 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,89 faiz fırsatı bulunuyor.

A segmentindeki liderliğini pekiştiren Picanto ile sınıfının önde gelen modeli olan Ceed'in benzinli versiyonu 50 bin TL'ye 18 ay 0,89 faiz fırsatıyla yeni otomobil satın almak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

XCeed ile hibrit motorlu SUV modeli olan Niro da, Sportage'da olduğu gibi 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla yeni yıla yeni bir SUV ile girmek isteyenleri KIA Yetkili Satıcılarında bekliyor.

Kia, Bongo modelinde ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz uygulamasına bu ay da devam ediyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.



E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel 480.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı mevcut.

Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor.

Yeni GLB ise Aralık ayında 335.000 TL, 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

RENAULT

Aralık ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20.000 TL'ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek.



15.000 TL peşinat tutarı yatıranlar ise, teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı yakalayacak. Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar'da ise 25.000 TL'ye varan indirim fırsatı var.

Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190.900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.

SEAT

Yeni SEAT Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu Aralık ayına özel 14 bin TL'lik indirimle 355 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise 8 bin 500 TL indirimle, 161 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.

SUZUKI

Suzuki, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için en uygun ödeme koşullarını otomobil severlerle buluşturmaya devam ediyor. 2020 yılının son büyük avantajını sunan Suzuki, SUV modeli Vitara için 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı fırsatı sunuluyor.