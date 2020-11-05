Otomotivin kalbi bu konferansta atacak

Otomotiv sanayisinde geleneksel araçlar yerini hızla bağlantılı, otonom ve alternatif yakıtlı araçlara bırakıyor. Alternatif yakıtlı araçların payı her geçen gün artarken, nesnelerin interneti kavramına araç teknolojileri hızla adapte olmayı sürdürüyor ve şehirler de akıllı altyapılarını kurmak için çalışmalar yapıyor.

Bu sene beşinci kez düzenlenecek olan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC” 9-12 Kasım 2020 tarihlerinde video konferanslar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin (Amerikan Society of Automotive Engineers – SAE International) işbirliği ile düzenlenen IAEC 2020, dört gün boyunca Türkiye ve dünyadan, bağlantılı araç teknolojilerinden şarj altyapılarına kadar birçok konuda uzman isimleri otomotiv profesyonelleri ile buluşturacak.

IAEC 2020'de; SAE International İcra Kurulu Başkanı David Schutt, Amazon Otomotiv Grubu Ürün Geliştirme Yöneticisi Max Cavazzini, CLEPA Başkanı Thorsten Muschal, Truva A.Ş. Başkanı Prof. Ian Fuat Akyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Dr. Burcu Özdemir ana konuşmacılar olarak yer alacak.