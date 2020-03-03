Şubat ayı otomotiv karnesi belli oldu!

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %97,93 oranında artarak 59.743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30.184 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %61,65 artarak 14.652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9.064 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 96 HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 66 ARTTI!

2020 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47.122 adet oldu. 24.875 adet olan 2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %89,44 oranında arttı.

2020 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %96,44 arttı ve 37.727 adet oldu. Geçen sene 19.205 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Şubat ayına göre %65,7 arttı ve 9.395 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.670 adet satış yaşanmıştı.

PAZAR 2019’A HATTA 2018’E GÖRE BÜYÜDÜ AMA 2017’YE GÖRE İŞLER HÂLÂ KÖTÜ!

2017 yılı Ocak ve Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplam olarak 82 bin 288 adet olarak gerçekleşmişti. O dönemde sadece otomobil satışları 60 bin 347 adet olurken hafif ticari araç satışları iki ayın toplamında 21 bin 941 adet olmuştu.

2017 yılı şubat ayında sadece otomobil satış adetleri ise 34.658 adet iken hafif ticari araç satışları da 12.307 olmuştu.