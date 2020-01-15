Toyota Avrupa için küçük SUV üretecek!

Japon üreticinin Avrupa ürün gamı için üretilecek olan B-SUV modelinin haberi Amsterdam’da gerçekleşen Kenshiki Forum’dan aldık. GA-B platform üzerine üretilecek otomobilin tasarımı, kardeşi yeni Yaris gibi oldukça dinamik olacakmış.

Yeni model SUV'un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren marka, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise ilerleyen günlerde açıklayacak. Modelin; Toyota'nın Avrupa'daki başarısını artıracağı ve 2025'te Avrupa satışlarının yüzde 30'unu temsil etmesi bekleniyor.

Otomobilin paylaşılan çizim videosunu incelediğinizde RAV4’ün çizgilerine sahip bir tasarımın hakim olacağını fark ediyorsunuz. Özellikle küt çizgiler aracın SUV duruşunu öne çıkarırken büyük çamurluklar da B SUV olsa da aracın maceracı bir yapıda olacağını düşündürüyor.

Toyota, Kenshiki Forum 2020'de ayrıca son yeniliklerini ve mobilite çözümlerini de tanıttı. Forumda ikinci nesil Mirai konsepti, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra 2.0 ve yeni nesil Yaris sergilendi.