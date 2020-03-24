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Türkiye ve Amerika’dan sonra 4 ülkede daha…

Hafta başında Ford Motor Co.'den yapılan açıklamaya göre dev şirket Türkiye, Amerika ve Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretime ara verme durumuna Hindistan, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam'ı da ekledi.

08:29 -
Haberler Otomotiv
Türkiye ve Amerika’dan sonra 4 ülkede daha…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya hızlı bir biçimde yayılan Corona virüsü sebebiyle otomotiv üretiminde belirli lokasyonlarda, belirli süreler arasında çalışmaya ara veriyorliyor. Daha önceden Amerika’da ve Avrupa’da bazı fabrikalarındaki üretimlerine ara verdiğini açıklayan Ford, Türkiye’de de 19 ve 21 Mart tarihlerinden itibaren Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında üretimine 2 hafta ara verdiğini duyurmuştu.

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Reuters’ın haberine göre dev grup 21 Mart tarihinden itibaren Hindistan’daki üretimine geçici olarak ara verdiğini açıklamıştı. Habere konu olan diğer pazarlardaki otomobil ve motor üretim bantlarında da üretime ara verme Hindistan’ı takip edecek. Markanın Uluslararası Pazarlar Grup Başkanı Mark Ovenden, “Uluslararası pazarlardaki üretimlerimizi geçici süreyle durdurarak gerçek zamanlı olarak güvenlik önemleri alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Ford, FCA ve GM gibi Kuzey Amerika’da da üretimine ara verdiğini duyurmuştu.

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