Türkiye’deki 30. yılını kutluyor!

1990 yılında Toyota'nın ikinci Avrupa üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) başarılarla dolu 30. yılını kutluyor. 1990 yılında kurulduktan sonra 1992 yılında temelleri atılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerine 1994 yılında Sakarya'da başladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren üretim ve ihracatta birçok rekor kırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Her yıl 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek 30 yıllık süreçte rekor üretim ve ihracat sayılarına ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 5.500 çalışanıyla da ülke istihdamına katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk projelerini ve çalışan sağlığını kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gelecek yıllarda da hem üretim ve ihracat performansını arttırmak hem de topluma ve çalışanlarına katma değer sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 30 yıldır otomotiv sektörünün öncü markaları arasında yer almanın ve uluslararası rekabette gücünü ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini en içten dileklerimle takdir ediyorum.” dedi.