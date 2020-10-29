Türkiye’nin en çok satan otomobili yenileniyor

Toplamda Türkiye’ye 1.2 milyar doları aşan yatırımla hayatına devam eden Fiat Egea, makyajlanarak yeni teknoloji, tasarım ve motor seçenekleriyle 2021 yılının ilk aylarında satışa sunulacak.

Yeni otomobile dışarıdan baktığınızda farlarının ve motor ızgarasının yeniden tasarlandığını fark ediyorsunuz. Ayrıca motor ızgarasında yer alan yeni Fiat logosu da dikkat çekiyor. Bu logo yeni 500’den sonra Egea tarafından ilk defa kullanılıyor.

Otomobilin yan profil ve arka tasarımlarında ise ciddi farklılıklar yok. Ancak yeni tasarımlı 16 ve 17 inç jantlar Egea’yı farklılaştırıyor.

Makyajlı otomobilin farklılığının en belirgin yaşandığı yer ise otomobilin kabini oluyor. Yeni üç kollu direksiyon, 7 inç boyutundaki gösterge paneli yerini alan dijital ekran, 10.25 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı ilk bakışta gözünüze çarpan yenilikler oluyor. Yeniden tasarlanan klima kumandaları, krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol da yeni tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yeni Fiat Egea model ailesi, Okyanus Mavisi ve Paprika Turuncusu isimli iki yeni renk seçeneğiyle de zenginleştiriliyor.

MAKYAJLA BİRLİKTE YENİ BİR EGEA DAHA GELDİ: CROSS!

SUV araçlara olan talebin gün geçtikçe artıyor olması ve her markanın bu pastadan pay almak istemesi, üreticileri bu yöne doğru kaydırmaya devam ediyor. Birçok üretici her segmentte SUV model üretmeye başlarken, Fiat’ta Türkiye’de Egea’nın crossover versiyonunu üretmeye karar verdi.

Yeni Egea modeli olan Cross, kardeşlerinden yerden yüksek gövdesi ve gövdeyi koruyan plastik detaylarıyla ayrılıyor. Yeni süspansiyonun yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross'un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Bu yükseklik hatchback gövdeli versiyondan tam 7 cm daha yüksek…

İŞTE EGEA’NIN YENİ MOTORLARI

Otomobilin makyajının en önemli yanlarından biri de motor seçeneklerinin değiştirilmesi. Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d'den itibaren 190 Nm gibi bir torku kullanıma sunuyor.

Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar, 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.