‘Türkiye’nin Otomobili’ 7 bölgeyi dolaşacak!

Türkiye’nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine yaklaşık 1,5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatıyla başladıklarını aktaran YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, “TOGG ekibiyle ben daha öncesinde tanışmıyordum. TOGG CEO’su Gürcan Bey ve ekibiyle tanışıp onların profesyonel yaklaşımlarını, heyecanlarını görünce aynı heyecanı biz de yaşamaya başladık. Gerçekten çok doğru ve başarılı bir ürün ortaya koymuşlardı. Ben şahsen kasım ayı başı gibi otomobilleri gördüm onların heyecanın nedenlerini çok net anladım ve bu heyecanı birebir yaşamaya ben de başladım.” diye konuştu.

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Kasım ayında otomobilleri görmesinden dolayı işe başlarken TOGG ile bir gizlilik anlaşması yaptıklarını aktaran Karadeniz, aracı görmüş olmasının heyecanlarını daha da artırdığını ve işe daha farklı bir açıdan bakmalarını sağladığını vurguladı. Vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben, TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak. Türk insanı bunu hak ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır.”

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(AA)