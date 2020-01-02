Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Volkswagen, Alman tüketicilerle anlaşmak istiyor!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen dizel araçların neden olduğu aşırı kirlilik nedeniyle kendisine dava açan Alman araç sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

14:58 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen, Alman tüketicilerle anlaşmak istiyor!

Volkswagen 2015 yılında dizel araçlardaki aşırı kirlilik seviyelerini gizlemek için manipüle edilmiş motor yönetim yazılımı kullandığını kabul etti ve bu nedenle hakkında bir dizi soruşturma ve dava açıldı.

İLGİLİ HABERDizel motor skandalı için gelecek yıl 2 milyar euro harcayacaklar!Dizel motor skandalı için gelecek yıl 2 milyar euro harcayacaklar!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen, “Volkswagen ve Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu vzbv, anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla ilgili görüşmelere başlamayı kabul etti” dedi. Ayrıca dev grup “Görüşmeler çok erken bir aşamada ve çözüme gideceğine dair bir garanti yok. Her iki taraf da görüşmelerin gizli kalması konusunda anlaştı” dedi.

Alman tüketiciler, VW’den tazminat alma konusunda ABD’deki araç sahiplerinden daha az başarılı oldu çünkü Alman otomobilleri dizel skandalının ardından yola uygunluk belgelerini kaybetmedi.

İLGİLİ HABERDizel skandalında tüketici lehine kararDizel skandalında tüketici lehine karar

Almanya’da VW’nin dizel araçları, müşterilerin araç motoru yönetim yazılımının güncellenmesini kabul etmeleri halinde yola uygunluk belgelerini korudu. VW bu sayede Almanya’da sattığı sorunlu dizel otomobiller için tüketicilere tazminat verirken diğer ülkelerdekinden farklı bir yol izleyebildi.

ABD Almanya dava dizel dizi Euro Haber mahkeme otomobil Volkswagen
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more