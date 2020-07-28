Volkswagen Golf’ün rakibi Skoda Scala kaç para?

Scala, 115 hp güç üreten 1.0 TSI, 150 hp güç üreten 1.5 TSI benzinli motorlar ve 115 hp güce sahip 1.6 TDI dizel motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

MQB altyapısıyla tasarlanan SCALA, mümkün olan en uzun aks aralığı ve geniş arka bölümüyle de öne çıkıyor. Kompakt boyutlara karşın içeride geniş bir yaşam alanı sunan Scala, 2.649 mm aks aralığının yanı sıra, 4.362 mm uzunluğa, 1.793 mm genişliğe ve 1.471 mm yüksekliğe sahip.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan yeni model, tüm versiyonlarda zengin ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve 467 litrelik bagaj hacmiyle tüm beklentileri aşarken, birçok konfor özelliğiyle de yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.

Scala'da LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.