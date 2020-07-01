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Volkswagen’in iptal kararı anlaşılabilir…

Volkswagen'in Türkiye’ye yapmayı planladığı 1.4 milyar dolarlık fabrika yatırımı için en çok mücadeleyi veren kişilerden biri olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Alman otomotiv devinin iptal kararını değerlendirdi.

Emre ÖZPEYNİRCİ
16:45 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’in iptal kararı anlaşılabilir…

3 MİLYON DÜŞECEK

Türkiye'deki otomotiv yan sanayini temsil eden en büyük çatı örgütü olan TAYSAD'ın Başkanı Kanca, açıklanan iptal kararının anlaşılabilir olduğunu belirterek şu mesajları verdi;

Geçen yıl Avrupa da 16,3 milyon araç üretilmişti. Bu sene 13 milyon olacak. Yani 3 milyon araç daha az üretilecek.

• Muhtemelen gelecek sene de Avrupa’daki üretim kapasiteleri 2019 kadar kullanılmayacak, boş kalacak.

• Volkswagen ve bir çok şirket mevcut fabrikalarına iş arıyorken, yeni bir fabrika kurmaya kaynak ayıramazlardı. Bu anlamda anlaşılabilir bir karar.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca

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