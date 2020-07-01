Volkswagen’in iptal kararı anlaşılabilir…

3 MİLYON DÜŞECEK

Türkiye'deki otomotiv yan sanayini temsil eden en büyük çatı örgütü olan TAYSAD'ın Başkanı Kanca, açıklanan iptal kararının anlaşılabilir olduğunu belirterek şu mesajları verdi;

Geçen yıl Avrupa da 16,3 milyon araç üretilmişti. Bu sene 13 milyon olacak. Yani 3 milyon araç daha az üretilecek.

• Muhtemelen gelecek sene de Avrupa’daki üretim kapasiteleri 2019 kadar kullanılmayacak, boş kalacak.

• Volkswagen ve bir çok şirket mevcut fabrikalarına iş arıyorken, yeni bir fabrika kurmaya kaynak ayıramazlardı. Bu anlamda anlaşılabilir bir karar.