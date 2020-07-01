Dev yatırım kaçtı!

VW'ye yakın kaynaklara dayandırılan son dakika gelişmesine göre Türkiye'deki fabrikadan vazgeçilirken, bu fabrikada üretilmesi düşünülen yeni nesil Passat ve Suberb modellerinin Slovakya’daki mevcut fabrikada üretilme kararı verildi. Türkiye'de 1.4 milyar dolarlık yatırımla de yeni otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını 1 yıl içinde 4 kez erteleyen Alman otomotiv devi, pandemi süreci sonrası otomotiv sektöründeki ciddi daralma nedeniyle bu yatırımından vazgeçti.

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4 KEZ ERTELENDİ

Geçtiğimiz yıl hem VW’nin CEO’su Herbert Diess hem de diğer şirket yetkilileri ertelemeye gerekçe olarak Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı operasyonu göstermişti.

1) Alman şirket ilk olarak ekim ayında Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'deki otomobil fabrikası yatırım planını ertelediğini açıklamıştı.

2) Kasım sonunda bu kez VW CEO’su Herbert Diess, Manisa'ya fabrika açma planları konusunda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı’na dikkat çekerek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” açıklamasını yapmış ve kararın ertelendiğini söylemişti.

3) Volkswagen, aralık ayında yaptığı açıklamada ise fabrika yatırım kararını şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

4) Şubat ayında ise konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters’e yaptığı açıklamada, “Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz” açıklamasını yapmıştı.

MANİSA'DA ŞİRKET KURULDU

Manisa'ya yapılacak olası yatırımın 1.4 milyar dolar civarında olduğu ve kapasitenin 300 bin adedi bulacağı açıklanmıştı. Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti. Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu.

Volkwagen, Türkiye’de fabrika kurmaktan vazgeçerek, yeni nesil Passat ve Suberb modellerini Slovakya’daki fabrikasında üretme kararı aldı.

NELER OLMUŞTU?

Otomotiv sektöründe son 2 yılın en önemli gelişmelerinden biri Volkswagen’in elektrikli modellerinin üretimi için Almanya’daki fabrikalarını bu duruma uygun yapılandırmak istemesi oldu. Bundan dolayı Alman grup ülkemizde de çok tercih edilen Passat ve Skoda Superb modellerinin üretimi için yer arayışına başladı. Yeni tesis için marka Doğu Avrupa’da bir yer aradığından dolayı “Türkiye” alternatifler arasında ilk sırada oldu. Volkswagen Turkey şirketi kuruldu, CEO Türkiye’ye geldi gitti, herkes bir açıklama yaptı… Peki Volkswagen Türkiye yatırımı şu an ne durumda?

Alman dev 2025 yılında “1 milyon adet elektrikli otomobil satmış olacağız” hedefini bu yıl 2 sene erkene çekti. Böylece 2023'te 1 milyon, 2025'te 1.5 milyon olan hedefleri, üretim kapasitelerini uzmanlara sorgulatmaya başladı.

Grup 2018 yılının ortalarından itibaren Skoda ve Seat markalarının bazı modellerinin talebine, üretim anlamında yetişemediği için yeni bir tesis yeri arayışına girdiğini açıklamıştı. Doğu Avrupa'da olması planlanan bu tesis için Türkiye'nin de aralarında olduğu Sırbistan, Romanya, Bulgaristan konuşulmaya başladı.

Dünyanın en büyük markalarının otomobil üretimi için tercih ettiği Türkiye aslında bu alternatifler arasında en güçlü olan seçenekti. Lojistik altyapı, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Orta Doğu ve Batı Asya ile Avrupa'nın arasında bir köprü olması ülkenin güçlü tarafları oldu. Ancak 2018 yılının ortasından itibaren başlayan ekonomik kriz, güney doğu sınırında olan Suriye karmaşası, Irak'ın hâlâ stabil bir pozisyonda olmaması ve ülke içindeki siyasi konular Türkiye'nin yerine diğer ülkelere yönelmeye sebep olacak unsurlar arasında oldu.