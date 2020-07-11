Volvo kullanılmış otomobilde de güven veriyor

Volvo Selekt'te yer alan kullanılmış otomobiller platforma sunulmadan önce Volvo teknisyenleri tarafından dikkatle inceleniyor. Bu inceleme sonrası gerekli yazılım güncellemeleri, onarım işlemleri gerçekleştirilerek, sadece orijinal Volvo yedek parçalarıyla değiştirerek güvenli bir şekilde düzenlemeleri sağlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra sunulan her otomobilin, geçmişe dönük olarak fabrikanın orijinal kayıtlarından bilgileri kontrol edilerek, gerekli yazılım güncellemesi yapılıyor. Sadece Volvo Yetkili Servisleri'nde sunulan bu hizmet sayesinde Volvo Selekt'te otomobiller en iyi koşullarda satışa hazırlanıyor.

Volvo Selekt'te sunulan garanti kapsamında yol yardım hizmeti ve 30 günlük değişim garantisi ile müşteri memnuniyeti de güvence altına alınıyor.

VOLVO SELEKT GARANTİSİ

Sadece Volvo Yetkili Satıcılarında; 150 bin kilometreye kadar 7 yaş otomobillerinde 12 ay süreyle piyasada sunulan en geniş kapsamlı garantilerden biri olan “Volvo Selekt Garantisi” mekanik ve elektrikli bölümleri kapsıyor. Volvo Selekt'te her otomobil 30 günlük değişim garantisiyle sunuluyor.