Yeni diye aldı ön tamponu boyalı ve camı değişmiş çıktı!

Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak çalışan Halil Özhan Tok, 3 yıl önce Muğla’daki bayiden sıfır otomobil satın aldı. Aradan geçen zamanın ardında telefonuna bir uygulama indiren Tok, otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi. Önce bayiyi, daha sonra firmayı arayan Halil Özhan Tok’a, aracın indirimli satıldığı ve değiştirilemeyeceği söylendi.



Kendine yardımcı olunmadığının belirtene Tok, yaşananları şöyle anlattı:

“Biz 2017 yılı Temmuz ayında Muğla’da arabayı aldık. O zaman için bize dediler ki; ‘Bu araç 2016 model olduğu için size indirimli vereceğiz.’ Üç aşağı beş yukarı anlaştık ve aracı aldık. Bir hafta önce telefonuma bir uygulama indirdim. Servis tarihçesinde aracımın tamponun sökülüp takıldığı, boyandığı, ön camının değiştiği ve bazı ayarlar yapıldığını gördüm. Firmayı aradığımda arabulucu olduğunu söyleyen biriyle görüştüm. ‘Bir çizikten bir şey olmaz’ gibi şeyler söyledi. Camın önemli olmadığını, garantiden değiştiğini söyledi. Öyle olunca ben de adli yollardan hakkımızı arayacağımızı söyleyip kapattım. Bir gelişme de olmadı. Herhangi bir şekilde bize geri dönüş de olmadı. Hiçbir şekilde bize yardımcı olmadılar. Az para vermiyoruz sonuçta. 2016 model diye indirimle verdiğini söylediler. Bilmiyorum şimdi, bu araç tamponunu mu vurdu. Hava yastıkları mı açıldı, neden bu tampon sökülüp takıldı. Bana bu konu hakkında aydınlatıcı hiçbir şey söylenmedi. Bir çizik nerede, nasıl oldu? İnsanın aklına farklı şeyler geliyor. 3 yıldır araç bende, bir defa yolda giderken camı çatladı değiştirdim.”

Halil Özhan Tok, hukuki yollara başvuracağını ifade ederek, “Mahkemeye vereceğiz, hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Neden böyle oluyor? Birinci el arabayı diye bize neden ikinci el araba veriyorlar?” diye konuştu.

MAĞDUR KİŞİNİN BU KONUYA İTİRAZ HAKKI VAR MI?

Her ne kadar malını olayın yaşandığı tarihten 3 yıl öncesinde almış olsa da mağdur kişinin bu konuya karşı itiraz hakkı bulunuyor. Konuyla alakalı Avukat Melike Daye’den aldığımız görüşe göre, “Bu soru; bireylerin kurumsal firmalar karşısında ekonomik haklarını koruyan tüketici hakları çerçevesinde ele alınmalı. Yani çoğunlukla; firmaların sözlü beyanlarında veya kullanma kılavuzunda yazdığı gibi ayıplı malın (arızalı çıkan arabanın) öncelikle tamir için 2 veya 3 defa servise girmesi, tamiri mümkün olmadığı taktirde malın değiştirilmesi v.s gibi bir seçenek tüketicinin tek ve öncelikli seçeneği değildir. Kullanım kılavuzlarında yer alan bu ibare doğru fakat eksiktir. Daha doğrusu tamiri veya değişimi veya bedel iadesini seçme hakkı firmalara değil tüketiciye tanınmış tercih haklarıdır. Özellikle tüketiciden ve ya 3. Şahıslardan kaynaklanan arızalar haricinde; tüketici hiç servise gitmeden veya servise gittiği halde arabanın tekrar arızalanması halinde aracının ayıpsız -0- km yenisi ile değiştirilmesini veya ödediği bedelin iade edilmesini isteyebilir. Bu konuda birçok yerel ve üst mahkeme mahkeme kararları bulunmaktadır.” dedi ve “Tüketici bu haklardan yararlanarak; firmalara karşı bir avukatında yardımıyla, kanuni yollara başvurabilir.” diye ekledi.

Ayrıca konuyla alakalı görüş paylaşımında bulunan bir diğer Avukat Hande Simge ise bu tarz sorunlarla karşılaşan kişilerin öncelikle ilgili firmaya ihtar ile süreci başlatmalarını önerdi. “İhtar sonrasında ise tüketici mahkemesinden dava açabilirler. Bu mahkemeden çıkacak olan karara göre de icraya başvurup süreci devam ettirebilirler.” Ancak süreçle alakalı genellikle karşılaşılan sorun davanın uzun sürmesi ve probleme konu olan otomobilin genellikle üretiminin sona ermesi oluyor. Tabiî ki bu konuyla alakalı da hukuki bir süreç devreye alınıyor ve dava süreci devam ediyor.

(DHA-sozcu.com.tr)