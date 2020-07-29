Yeni Fiat 500 İtalyan siyasetçilerle buluştu!

Tamamen yeni ve Elektrikli Fiat 500, İtalya'nın zirvesine tanıtıldı. Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) ürettiği tamamen elektrikli yeni 500, Palazzo del Quirinale’de, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya gösterildi. Ardından Palazzo Chigi'de “geleceğin sürdürülebilir ulaşımına bir İtalyan yorumu” olarak Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Başkanı John Elkann, EMEA Bölgesi COO'su Pietro Gorlier ve Fiat Markası Global Başkanı Olivier Francois tarafından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tanıtıldı. İtalyan otomotiv endüstrisinin daha düşük emisyonlu gelecek hedefine katkı sağlayacak olan tamamen yeni ve elektrikli 500'ün tanıtımında ayrıca, FCA'nın İtalya'ya yönelik kapsamlı yatırım planı da bir kez daha gündeme getirildi.

Elektrikli 500, aynı zamanda tasarlanıp üretildiği Torino'da yer alan Mirafiori otomotiv kompleksinin geleceği için de vizyon teşkil ediyor ve Mirafiori'de hayata geçirilen tüm elektrikli ulaşım girişimlerini de gözler önüne seriyor. Avrupa otomotiv fabrikaları içerisindeki en köklü yapılardan olan Mirafiori, dünyada bu alanda en büyük otomotiv tesisi haline gelecek olan Vehicle-to-Grid (V2G) Pilot Projesi'ne de ev sahipliği yapıyor olacak.