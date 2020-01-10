Yeni Hyundai i10 üretimi İzmit’te başladı!

Yenilenen dinamik tasarımı, kapsamlı güvenlik donanımları ve sınıfından farklı bağlantı özellikleriyle karakterize edilen Yeni i10, A segmentindeki bir modelde nadiren görülen birçok özelliğe sahip.

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Andreas Christoph Hofmann, üretimi başlayan yeni modelle ilgili olarak, “Müşterilerimiz istedi ve biz de onları dinledik. Yeni i10 ile A segmentindeki en iyi bağlantı ve güvenlik özelliklerini daha da cesur ve daha dinamik bir tasarımla sunuyoruz. Tüm bu üst düzey özellikler Yeni i10'u sıfır kilometre bir otomobili satın almak isteyen müşteriler için en iyi seçim haline getiriyor. Ayrıca, Yeni i10'u tamamen Avrupa pazarı için Avrupa'da üreterek markamızın Avrupa'ya olan bağlılığını da vurgulamış oluyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE KENDİ SEGMENTİNİN LİDERİ!

Hyundai i10, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde en çok satan A segmenti model olarak öne çıkıyor. Baştan sona yenilenen şık tasarımın yanı sıra, önceki modele göre 20 mm daha geniş ve 20 mm daha kısa olmasıyla da dikkat çekiyor.

İç ve dış tasarım özellikleriyle yerini aldığı modelden daha sportif bir yapıda olan otomobil, 252 litrelik hacmiyle de A segmentindeki en büyük bagajlardan birini sunuyor. Bluelink Telematic, Apple CarPlay ve Android Auto gibi mobil bağlantı özellikleriyle üretilen yeni i10, yine A segmentindeki en büyük 8 inç renkli dokunmatik ekrana sahip! Çift tavan renk kombinasyonları dahil, toplam 17 farklı renk seçeğiyle üretimine başlanan Yeni i10, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa'da satışa sunulacak.