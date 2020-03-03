Yeni Mercedes E-Serisi ne zaman Türkiye’de olacak?

Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesiyle birlikte markalar yeni modellerini fuarda tanıtacakları tarihte canlı olarak internet üzerinden tanıtmaya başladı. Satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde satan E-Serisi Sedan ve Estate, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor.

E-Serisi, 2016 yılında yollara çıkan 10. nesli ile 1.2 milyon kullanıcı tarafından tercih edilmiş. Sade ve şık tasarımı otomobili tam bir Alman olarak gösterirken, içeride sunduğu konfor ve kaliteli kabini de oldukça dikkat çekiciydi. Otomobil 10. neslinin ağır bir makyaja uğramasıyla birlikte popülerliğini koruyacağa benziyor.

Yeni E-Serisi’nin ön kısmında farları, tamponu, motor ızgarası, motor kaputu yenilenirken arka kısım stopları, bagaj kapağı ve tamponuyla tamamen farklılaşmış durumda.

Aracın içine göz attığınızda ise 12.3 inçlik ekranlarla donatılmış olan modelin şık iç mekanını görebiliyorsunuz. Bu ekranlar 10.25 inçlik boyutta da satın alınabiliyor. Standart olarak LINGUATRONIC akıllı sesli komut sistemi ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon ile birlikte Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) kullanıma sunuluyor. İç Mekân Yardımcısı, ENERGIZING COACH ve “PowerNap” (Plug-in hibrit modellerde) ile birlikte ENERGIZING Konfor Paketi ayrıca ENERGIZING koltuk kinetiği sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni E-Serisi ile birlikte; tamamı deri, ahşap-deri ve spor olmak üzere üç farklı versiyonuyla tamamen yeni bir direksiyon simidi kullanılıyor.

Otomobilin teknolojik anlamda yenilikleri ise yeni nesil direksiyon kapasitif olarak Eller Direksiyonda denetimi (sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yapıyor. DISTRONIC aktif takip yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlıyor. Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Sürüş Yardım Paketi ile alındığında dönüş fonksiyonu ile Aktif Fren Yardımcısı ve araçtan çıkış fonksiyonuyla Aktif Kör Nokta Yardımcısı sürüş güvenliğini daha da ileriye taşıyor. Fonksiyonları geliştirilen Park Paketi, 360 derece kamera sistemi ile yandan görünüm özelliği sunuyor. Ayrıca otomatik park fonksiyonunu paralel ve dikey park dışında ilk kez taralı alanlarda da çalışıyor.

Otoyoldaki dur-kalk, trafikte Aktif Dur-Kalk Yardımcısı yol şeritlerinin tespit etmesi halinde 60 km/s hıza kadar Şerit Takip ve Mesafe Takip Sistemleri'nin görevini üstleniyor. Bir dakikaya kadar olan durma sürelerinde aracın tekrar otomatik olarak harekete geçirilebilmesi sağlanabiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, çok şeritli yollarda acil durum şeridi işleviyle sürücüye yardımcı olabiliyor ve aracın merkezden uzaklaşmasını sağlıyor. Sistem otoyollarda 60 km/s'nin altındaki hızlarda çevredeki araçlara veya tanımladığı yol çizgilerine göre kendini uyarlıyor. Yol çizgilerini algılamaması halinde E-Serisi daha da önce de olduğu gibi öndeki aracı takip ediyor.

Yeni E-Serisi, benzinlilerde 115 ile 270 kW (156 ile 367 bg) ve dizellerde 118 ile 243 kW (160 ile 330 bg) arasında değişen güç üretimine sahip alternatif motor seçeneklerini kullanıcısına sunuyor.

İlk kez dört silindirli bir benzinli motor (M 254) ikinci nesil Entegre Marş Jeneratörü (ISG) ile donatılıyor. Bu donanım ilave 15 kW (20 bg)'a kadar ek güç ve 180 Nm daha fazla tork kazandırıyor. Söz konusu motorla donatılan versiyonlarda 48 Volt besleme kullanılıyor.

YENİ E 53 AMG 4MATIC+ DA TANITILDI!

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ E-Serisi’nin şimdilik en hızlı versiyonu, bakalım E 63 AMG nasıl bir otomobil olacak?

Elektrik destekli 3.0 litre hacimli motora sahip olan otomobil, turbo ve ek elektrikli kompresör olmak üzere çift aşırı besleme ünitesine de sahip. Ünite 320 kW (435 bg) güç ve 520 Nm tork üretiyor. EQ Boost marş jeneratörü kısa süreliğine ilave 16 kW (22 bg) güç ve 250 Nm tork kullanıma sunarken, aynı zamanda 48 Volt elektrik sistemini besliyor.

Otomobil gücünü dört tekerleğe birden 9 ileri AMG Speedshift TCT şanzımanla iletiyor.