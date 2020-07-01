Yeni Tiguan ne zaman Türkiye’de olacak?

Dünya genelinde 4 farklı Volkswagen fabrikasında üretilen Tiguan, ilk defa 2016 yılında 2. jenerasyonuyla yollara çıkmıştı. Bugüne kadar 6 milyon adetten fazla üretilen ve 2019 yılında yaklaşık 911 bin adetlik üretimle tüm Volkswagen Grubu'nun en başarılı modeli olan Tiguan, bu başarısını yenilenen tasarımıyla devam ettirmeyi hedefliyor. Yeni Tiguan daha dijital ve daha modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Aracı ilk defa dışarıdan gördüğünüzde özellikle ön tasarımının tamamen değiştiğini fark ediyorsunuz. Radyatör ızgarasında yer alan yeni Volkswagen logosu ile ön görünüm güçlendirilirken, radyatör ızgarası ve LED ön farların birbirini tamamlayan tasarımı sayesinde Yeni Tiguan'ın olduğundan daha geniş görünmesi sağlanıyor.

Bu detaylara ek olarak aracın ön ve arka tamponlarında da tasarımsal yenilikler var. Bagaj kapağı üzerindeki “Tiguan” yazısı ise yeni Volkswagen logosunun altında yerini almış. Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MOTION teknoloisine sahip versiyonlarda “4MOTION” yazısı da yeniden tasarlanmış.

IQ.LIGHT TEKNOLOJİSİNDE YENİ FARLAR…

Q.LIGHT – LED matrix farlar Yeni Tiguan'da ilk kez kullanılıyor. Touareg, Passat ve Golf'ün izlerini takip eden Yeni Tiguan, dünyada türünün en iyilerinden biri olarak kabul edilen bu LED aydınlatma sistemine sahip dördüncü Volkswagen. Her far modülünde yer alan 24 LED, en optimum aydınlatmayı sağlamak amacıyla yol ve sürüş koşullarına göre birbiriyle entegre bir şekilde çalışıyor.

MULTIMEDIA SİSTEMİ DE YENİLENDİ!

Yeni Tiguan'da direksiyon üzerindeki ve kumanda panelindeki tuşlar yerini dijital dokunmatik “touch slider” özelliğine sahip kontrollere bırakıyor. Orta konsolda, klima kontrol fonksiyonları için yepyeni bir dokunmatik panel bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere ek olarak, havalandırma ve klima kontrolü için aynı şekilde “touch sliderlar” yer alıyor.

Yeni bir özellik daha: “Apple CarPlay” ve “Android Auto” fonksiyonlarının kullanıldığı “App-Connect Wireless” üzerinden uygulamalar artık otomobile kablosuz entegre edilebiliyor.

SES SİSTEMİNDE HARMAN KARDON İMZASI

Yeni Tiguan'da isteğe bağlı olarak sunulan yüksek kaliteli bir ses deneyimi yaşatan Harman/Kardon ses sistemi yer alıyor. Ses sistemi on adet hoparlöre 480 watt’lık güç sağlayarak keyifli bir müzik deneyimi sunuyor. Ses, önceden ayarlanmış dört ses profili kullanılarak ayrı ayrı yapılandırılabiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?

Yeni Tiguan, 1.5 lt hacminde 2 farklı TSI güç ünitesi ile tercih edilebiliyor. 150 PS motor gücüne sahip versiyon 7 ileri DSG şanzıman ile sunulurken, 130 PS gücündeki versiyon ise manuel vitesle ile sunuluyor.Dizel motor olarak da 2.0 lt hacme sahip 150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor. Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri, düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana çıkıyor. Yeni Tiguan'ın, Life, Elegance ve R-Line yeni donanım versiyonları ile Türkiye'de yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.