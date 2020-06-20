Yenilenen Lexus RX kaç para?

İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV'si olarak tanıtılan RX, 5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebilecek. 6 kişilik RX L ise, Kaptan Köşkü koltuklarıyla daha fazla konfor sunacak.

RX, markanın dünya çapında en çok satış elde eden modeli olurken, birçok ilki de beraberinde getiriyor. 2005'te ilk kendi kendini şarj eden lüks hibrit SUV olan RX 400 ile dikkatleri üzerine çeken model, yenilenen dördüncü jenerasyonu ile tüm yönlerini daha da kuvvetlendirdi.

Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX, daha ince farlara ve daha yuvarlak hatlı tamponlara sahip oldu. Arkada ise yeniden tasarlanan tamponla birlikte daha zarif ve güçlü bir tarz ortaya koyuldu. Stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildi.

Lexus RX’in kabininde de yenilikler var. Ön konsolda yer alan multimedya ekranı 12.3 inç boyutunda ve bu sistem, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerini de sağlıyor. Lexus, 6 kişilik oturma düzeninde her koltukta daha fazla konfor arayanlar için özel olarak geliştirilen ikinci ve üçüncü sırada ikili oturma düzenine sahip Kaptan Köşkü koltukları sunuyor. VIP konforu sağlayan bu koltuklar orta sıra koltukların ayrı ayrı katlanmasıyla, kaydırılmasıyla ve özel kolçaklarıyla daha fazla konfor ve yaşam alanı sağlanıyor.

Yeni Lexus RX, 2.0 litre turbo motora sahip 238 HP güce ve 350 Nm torka üreten RX 300'ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuluyor. RX'in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 HP güç üretiyor. Böylece RX, yenilenerek iddiasını daha da artırdı ve Türkiye'de Lexus showroomlarında 801 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.