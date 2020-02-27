Yerli otonun fabrikası için 12 Mart işaret ediliyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Bursa Milletvekilleri bir araya geldi. Bu toplantının gündemi ise yerli otomobilin Bursa’da kurulması planlanan ve belirtilen fabrikasıydı. Toplantıdan fabrikanın kuruluş lansmanı için 12 Mart tarihi çıktı.

Yerli otomobilin Gebze’de yapılan tanıtımında ise fabrikanın temel atma töreni olarak Nisan ayı belirtilmişti. 12 Mart’ta yapılacak tanıtım temel atma törenini daha erken tarihe çeker mi diye düşünülüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı Bursa Milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarını Ankara’da ağırladı. Gemlik’ten toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ve Borsa Başkanı Özden Çakır katıldı.

Toplantıda Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa Milletvekillerine ve Oda Borsa Başkanlarına bilgilendirmede bulunduğu belirtiliyor.