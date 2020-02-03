‘Yılın Otomobili’ için geri sayım başladı!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya “Yılın Otomobili” olmak için 16 “yeni” model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek.
Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. İkinci oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020'de açıklanacak.
“Türkiye'de Yılın Otomobili-2020” Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor;
BMW 1 Serisi
BMW 3 Serisi
BMW 8 Serisi Grand Coupe
Citroen C5 Aircross
DS3 Crossback
Kia Ceed
Kia XCeed
Mercedes Benz A Serisi Sedan
Mercedes Benz CLA
Nissan Micra
Opel Corsa
Peugeot 508
Peugeot 2008
Renault Clio
Subaru Forester
Toyota Camry
Toyota RAV4