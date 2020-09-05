Aile hekimlerine corona nedeniyle ek ödeme yapılacak!

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte corona virüsü salgını nedeniyle yapılacak ilave ödemelere dair madde yer aldı.

Söz konusu geçici maddede şu ifadeler kullanıldı:

* 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

Öte yandan virüse yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

İlgili maddede şöyle denildi:

* İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Diyarbakır’da 6 ilin corona virüsü değerlendirmesini yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak ilave ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Koca, şunları söylemişti:

* İzinleri olmadı, evlerine gerektiğinde gidemediler.

* Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın bir karşılık olarak görünmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum.

* Ama buna rağmen imkanlar ölçüsünde aile hekimlerimiz bu süreçte özellikle filyasyon dahil olmak üzere yoğun bir gayret içinde oldular.

* Biz filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanı, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı bugün veya yarın yayınlanır.

* Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yapılıyor olacağız.

* Ayrıca aile hekimlerimiz içinde yine benzer şekilde salgın dönemindeki korona virüslü hastalarla ilgili yaklaşımları bir çerçeve ile düzenlenerek ek ödeme getirilmiş olduk.

* Bunun dışında çalışanlarımızla ilgili genel anlamda sağlık kuruluşlarında çalışanlarımızla ilgili bir ek ödeme çalışması yapıldı.

* Özellikle poliklinik, servis, yoğun bakım gibi corona virüslü hastalarla yoğun ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere, diğer çalışanlarımızda yine belli bir endeksle daha önceki ek ödeme esas alınarak bir düzenleme yapıldı. Bugün ya da yarın yayınlanmış olur.