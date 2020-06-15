Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den temas uyarısı

1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından günlük vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi üzerine Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, YouTube kanalından vatandaşları uyardı.

Bulaş zincirinin kurulması gerektiğini ifade eden Özlü, “Lütfen akrabalarınızla, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde, dostlarınızla komşularınızla buluştuğunuzda, hane halkının dışındaki sevdiklerinizle karşılaştığınızda temas etmeyin” dedi.

DUYGULARINIZI TEMAS ETMEDEN İFADE EDİN

Vatandaşlar sevdik kişileri sarılıp öpmemelerini isteyen Özlü, “Onlarla kucaklaşmayın, sarılmayın, öpüşmeyin, ellerini öpmeyin . Sevginizi, ilginizi, saygınızı, coşkunuzu, üzüntünüzü bütün duygularınızı temas etmeden ifade etmenin başka bir yolunu bulursunuz.

Çünkü temas hem sizi tehlikeye atacaktır hem de sevdiklerinizi tehlikeye atacaktır. Bulaş zincirini kırmamız lazım. Bunun için hane halkının dışında ki bütün insanlarla teması ortadan kaldıralım ve maskemizi takarak onlarla bir araya gelelim. Ve mesafeyi koruyalım” diye konuştu.