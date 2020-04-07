Hamileler dikkat! Kritik corona virüsü uyarısı…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr Lale Çetin, hamilelerin corona virüsüne karşı alması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Lale Çetin, “Gebelikte bağışıklık sisteminde oluşan değişiklikler gebeyi virüs enfeksiyonlarına karşı daha yatkın hale getirebilir. Ayrıca influenza dediğimiz basit grip enfeksiyonu bile gebelerde daha ağır seyreder. Yeni tip corona virüs enfeksiyonu dünyada ilk kez görüldüğü için eldeki veriler çok kısıtlıdır. Bu nedenle gebeler corona virüsü salgınına karşı daha tedbirli davranmalıdır” dedi.

“EVE ZİYARETÇİ KABUL ETMEYİN”

Gebelikte corona virüsüne karşı alınacak tedbirlere değinen Çetin, şöyle konuştu:

* Gebelerde alınacak tedbirler toplumun diğer bireylerinin alması gereken tedbirlerle aynıdır. Eller su ve sabunla 20 saniye süresince sık sık yıkanmalıdır. Sosyal mesafe mutlaka korunmalıdır.

* Gebeler mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Evden çıkıldığında ise mutlaka koruyucu maske takılmalı, kalabalık ortama girilmemeli, diğer kişilerle arada en az 1 metre sosyal mesafe bırakılmalıdır.

* Günlük en az 8 saatlik uyumalı, dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

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“DÜŞÜK DOZ TOMOGRAFİNİN BEBEĞE BİR ZARARI YOKTUR”

Hastalığın belirtilerini ve bu belirtiler varsa ne yapılması gerektiğini açıklayan Lale Çetin, şu ifadeleri kullandı:

* Hafif veya orta şiddette nezle ve grip benzeri bulgular olabilir. Sadece bu bulgular varsa 14 gün süreyle evde izole kalıp, dışarı çıkılmamalıdır.

* Eğer yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı gibi bulgular varsa koruyucu maske takılarak hastaneye başvurulmalıdır.

* İlgili bölüm muayenesi sonucu corona virüsü enfeksiyonu şüphesi varsa corona virüsü testi yapılıp, hekim gerekli görürse düşük doz bilgisayarlı tomografi çekilebilir.

* Düşük doz tomografinin bebeğe bir zararı yoktur. Sonuca göre tedavi planlanmaktadır.

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“VİRÜSÜN BEBEĞE GEÇTİĞİNE DAİR HENÜZ BİR KANIT YOK”

Corona virüsünün bebeğe bulaşıp bulaşması konusunda yeterli veri olmadığını belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu konuda maalesef yeterli veri yoktur. Gebeliğin erken döneminde geçirilen corona virüsünün bebeğin organ gelişimini nasıl etkilediği bilinmemektedir.

* Gebeliğin geç dönemindeyse bebeğe geçtiğine dair henüz kanıt yoktur. Dolayısıyla gebeler bu enfeksiyona yakalanmamak için tedbirlere dikkatle uymalıdır.

* Mevcut bilgiler corona virüsünün anne sütüne geçmediğini göstermektedir. Solunum veya temas yoluyla ilgili gerekli tedbirler alındıktan sonra anne bebeğini emzirebilir.

* Yani anne koruyucu maske takmalı ve emzirme öncesi mutlaka ellerini yıkamalıdır. Anne bebekle aynı odada kalıyorsa arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır.

Çetin ayrıca dünyada görülen olgulara ve yapılan çalışmalara göre corona virüsünün doğum şeklini etkilemediğini ancak annede genel durumunu bozan ciddi enfeksiyon varlığında sezaryen doğum düşünülebileceğini söyledi. (İHA)

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