Her ülke kendini düşünecek, yerli üretim önemli

Prof. Dr. Murat Karaman, aşılarla ilgili şu bilgileri verdi: “Dünyada kısa süre içinde faz çalışmalarını tamamlamış 2 ya da 3 aşının piyasaya çıkması beklenmektedir. Bu durumda en az 3.5 milyar kişinin aşılanması gerektiği düşünülürse, mevcut üretim kapasitelerinin ihtiyacı karşılaması imkansız olacağı açıktır. Bu durumda yerli üretim çok önemli olacaktır. Örneğin Almanya ilk 100 milyon dozu kendi almak yerine hatta kendi coğrafyası, Hollanda, Avrupa Birliği coğrafyası dururken aşının yarısı olan 50 milyon dozunu Türkiye'ye yollayacağını düşünebiliyor musunuz? Ya da Çin'in kendi toplumunu aşılamadan aşıyı size yollayacağını düşünebiliyor musunuz?”

GÜVENLİK ÖNEMLİ

“Dolayısıyla Türkiye'ye evet aşı gelecek ama hiçbir zaman istediği miktarda aşı gelmeyecek. Türkiye'ye gerekli aşı dozunu çok daha azı gelecektir. Bu yerli üreticiyi gerekli kılmaktadır. İşte tam da bu aşamada yerli aşı gerçekten önemli. Hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılamasında, hem ucuz olmasında, hem de gelecek yeni pandemiler için ülkenin aşı güvenlik sisteminin/ihtiyacının sağlanabilmesi açısından yerli üretim bir gereksinimdir. Aşılar üretildikten sonra çeşitli klinik çalışmalardan geçiyor. Bir aşının piyasaya çıkabilmesi Türkiye'de yeni üreticiler için 1 sene anlamına gelir.”

160'dan fazla çalışma yapıldı

Prof. Murat Karaman aşıyla ilgili dünyada 160'dan fazla çalışma olduğunu söyledi:

Karaman, “20'ye yakın klinik çalışma bulunuyor. Dünyada Pfizer Faz III çalışmalarını tamamlayarak ipi göğüsleyen ilk ilaç şirketi. Çalışmalarına göre yüzde 90'dan fazla koruyuculuğa sahip bu aşı klinik kullanım için son onayları bekliyor. Grup yılbaşından sonra aşıyı piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk aşamada 50 milyon doz dağıtımını ve sonraki bir yıl içinde de 1 milyar doza ulaşmayı hedefliyor. Bu grubun en önemli özelliği ise aşı geliştiren Alman Biontech firmasının iki sahibinin de Türk olması. Normal prosedürde aşının üretimi için 1 yıl var. Bu tamamen pandemi boyutunun ne kadar şiddetleneceği ya da zayıflayacağıyla alakalı bir durumdur.”

İki senemiz daha var

Bu virüsün ne zaman biteceği ile ilgili olarak Prof. Murat Karaman şunları söyledi:

“Laboratuvar çalışmaları şunu gösteriyor ki bir virüsün zayıflayabilmesi için 300 pasaj yani bir yerden başka bir yere atlayarak çoğalmasını görmek gerek. Her bir pasajın da 3 gün olduğunu düşünürsek bunun ortalama 900 gün olduğunu gösteriyor yani 3 sene… Henüz bir senesini yeni bitirdik; iki senemiz daha var. Ama bu ani bir yaygın mutasyonla bu süre kısalabilir. Ama bir ani mutasyonla da şiddetlenebilir, yayılımı ve ölümcüllüğü artabilir. Şu an 150'den fazla mutasyon var ve bunların 15 tanesi de bu mutasyonun protein değişikliğine neden oluyor.”