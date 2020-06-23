Kadınlarda saç ekiminin detaylarını Hermest Clinic anlattı

Hermest saç ekimi yetklisi Esra Hanım, sohbetimizde saç ekimi sektöründe yalnız erkelerin değil kadınların da saç dökülmesi şikayetleri olduğunu ve kadınlarda saç ekimi talebi azımsanmayacak sayıda olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: “Kadınlarımızın saç ekiminde en fazla problem yaşadığı nokta, erkeklerde olduğu gibi saç ekimi işleminin belirgin olması ve insanlar tarafından fark edilmesi olmaktadır. Ancak gelişen teknolojiler ve işlemler sayesinde günümüzde artık saç ekimi sonrasındaki gün dahi çok yakından dikkatli bir şekilde bakılmadığında saç ekimi işlemi belli olmamaktadır” şeklinde ifadesi doğrultusunda saç ekim yöntemlerinin ülkemizde ne kadar ileri noktalara vardığı kanıtlanmış oluyor.



Tıraşsız Saç Ekim Yöntemi ile Saç Ekimi Belli Olmamakta

Saç dökülmesine karşı sorunlar bazen eksik vitamin değerlerini düzeltmek, şampuan değiştirmek yada doğal maske yöntemleri ile gidermek mümkün olmaktadır ama her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz ve saç dökülmesi önlenemeyen bir sorun haline gelebiliyor bunun neticesi olarak;

• Belirli bölgelerin dökülmesiyle kel kalınması durumu doğabilir,

• Bu kellik sebebiyle hoş olmayan kötü bir görüntü ortaya çıkabilir,

• Bu kötü görüntüsü sebebiyle özellikle kadınlarımız psikolojik ve estetik rahatsızlıklar yaşayabilirler.

Kadınlarda Saç Dökülmesinin Sebebleri Nelerdir



Kadınlarda saç dökülmesinin bir çok etkene bağlı olarak bir çok nedeni olabilmektedir. Bu nedenlerden ön plana çıkanlar ise;

• Kadınlarda saç dökülmesinin sebeblerinden biri genetik faktörler olmakta ve kalıtsaldır. Androgenetik Alopesi olarak ifade edilmektedir.

• Uzman denetiminde olmayan ve sık sık başvurulan diyetler ve yanlış beslenme'nin yan etkisi olarak saç dökülmesine gözlemlenebilmektedir. Bu durumu yaşamamak için mutlaka bir diyetisyen kontrolünde diyet yapmayı tercih etmek gerekmektedir.

• Kadınların en çok yaşadığı problemlerden bir diğeri de doğuma endeksli olarak B12 vitamini eksikliği ve de Demir eksikliği problemidir. Özellikle demir eksikliği Anemi rahatsızlığına neden olmakta, anemi de kan hücrelerimizde hemoglobin eksikliğini meydana getimektedir. Hemoglobin eksikliği ise saç hücrelerimize gerekli olan oksijenin taşınmasını azalmasına sebep olurken neticesinde saç dökülmesi sorunu ortaya çıkar.

• Bir diğer önemli neden ise hormonlardır. Kadınların yaşamları sırasında yaşadığı hormonal değişiklikler ilerleyen süreçte saç dökülmesi sorunlarını meydana getirmektedir. Kadınlarda genel itibariyle yüzde 25 oranında olan saç dökülmesi problemi menopoz sürecinin başlamasıyla yüzde 50 seviyelerine çıkmaktadır. Bu menepoz sürecinde DHT hormonu saçın gelişimi için gereksinim duyduğu besini almasını engelleyerek saç köklerinin zayıflayarak ölmesine etken olurlar.



Hermest Saç Ekim Merkesi Yetkilisi Esra hanım: “Kadınlardaki saç dökülmesi nedenleri erkeklerden farklı olması nedeniyle kadınlarda saç ekimi başarı yüzdesi genelde daha düşük seviyelerde olmaktadır ancak doğru uygulama ile yüzde 99 oranında başarı yakalamak mümkün”

Saç Dökülmesi Teşhisi

Hem kadın hem de erkek bireylerde saç dökülmesi benzer gibi algılansa da birçok yön itibariyle saç dökülmesi farklı sebeplere dayanmaktadır. Erkeklerde genellikle saç kayıpları tepe noktası ve alın bölgesinin üstünde gözlemlenmekte olup kadınlarda ise kafanın genelinde kayıplar gözükmektedir. Erkeklerde saç kaybı tespiti daha rahat gözlemlenirken bu tespit imkanı kadınlarda daha zor olmakta olup buna bağlı olarak bir uzman incelemesine gereksinim duyulmaktadır.

Kadınlardaki saç dökülmesi nedenlerinin farklılığı dolayısıyla saç nakli işlemi başarı yüzdesinde genel itibariyle daha düşük olmaktadır. Kadınlarda saç ekiminin başarılı olması için çok iyi bir planlama ihtiyacı gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Kadınlarda Saç Ekimi Ne Kadar Başarılı Olmaktadır?



Bilindiği üzere saç ekimi işlemi FUE ya da DHI yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Saç ekimi planlamaları kişiye özel olarak gerçekleştirilirken kadınlar için de özel olarak planlama yapılması çok önemli bir noktadır. Bu doğrultuda, kadınlarda saç ekimi uzman olan doktorlar tarafından yapılacak konsültasyona bağlı kaybedilen saçları yeniden kazanmak mümkün olup başarı oranı yüzde 99'a kadar çıkmaktadır. Hermest Clinic, kadınlara saç ekimi tedavisi uygulamaktadır.

Kadınlarda Saç Ekimi Tedavisi Ne Şekilde Yapılmaktadır



Saç dökülmesi şikayeti ile müracat eden kadınlara öncelikle uzmanlar tarafından saçın dökülme nedenlerinin tespit edilmesi gerekir. Saç dökülmesinin nedeni tespit edilmesi ardından özel olarak saç ekim planlanmasına geçilmektedir. Bu planlama çerçevesinde saç ekim yöntemleri avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgilendirme konsültasyon esnasında yapılarak hasta için en uygun olan yöntem uzmanlar tarafından hasta ile birlikte belirlenir. Kadınlarda saç ekimi için uygulanan yöntemler;

• FUE yöntemi (Traşsız) ile saç ekimi yapabilir.

• DHI tekniğini (Traşsız ya da Uzun) ile de saç ekimi yapabilir.

Verilecek karar doğrultusunda saç ekim ugulamasına geçilerek ekim işlemi tamamlanır. Bu saç ekim işleminde belirli bir süre için kızarıklık ve kabuk oluşmaktadır. Ancak bu durum geçiçidir.

Saç Ekiminde FUE Yöntemi



Kadınlarda saç ekim işlemi birkaç teknik ile yapılmaktadır. Örnek olarak donörden temin edilen saç köklerinin toplanması ve eklenmesi şekilindedir. Bu yöntemi ise Traşsız FUE yöntemi diye ifade ederiz. Bu yöntemin aşamaları ise;

• İlk aşamada öncelikle donör bölge tespit edilir.

• Tespiti yapılan bu donör bölgeden tek tek saç kökleri toplanır.

• Saçların dökülme yaşandığı bölgeye kanallar açılır ve bu kanalların içerisine de alınan saç kökleri nakil edilir.

Donör bölge olarak özellikle saç köklerinin daha güçlü ve yogun olduğu bölge olan ense bölgesi tercih edilmektedir. Ense bölgesinden alınan saç kökleri uzun saçlar ile kapanacak olması sebebiyle bir açıklık olmayarak estetik olarak göze kötü gelen görüntülerde yaşanmayacaktır.



DHI Saç Ekim Yöntemi



Saç ekimi yaptıracak olan erkek ya da kadın hastaya başta verilen bilgiler ve planlama sırasında tüm teknikler ayrıntıları ile aktarılmakta olup arzu edilen yöntem tercih edilir. Bu yöntemlerde DHI yöntemi;

• Traşsız Saç Ekimi: Bu yöntemde normal saç ekiminden farklı olarak saç ekimi yapılacak alan tıraş edilmez, donör bölgesinde ise yalnız saç köklerinin alınacağı alan tıraş edilir. Ense bölgesinde tıraşlanan yer uzan saçlar tarafında kamufle edileceği için saç ekimi sonrası bu traşlanan kısım belli olmayacaktır. Kadınlarda saç ekimi traşsız saç ekimi yöntemi ile daha seri ve etkili bir hale gelmiştir.

• Uzun Saç Ekimi: Bu yöntemde ise donör alınacak bölge de dahil hiçbir yer tıraş edilmez. Dezenfeksiyon işlemi sonrası saçlar uzun halinde alınarak saç ekimi olacak bölgeye tıraş edilmeden saç entegre işlemi itinalı bir şekilde uzun saç ekimi işlemi tamamlanır.

Saç Ekim Seansları Ne Şekilde Olmaktadır



Saç ekimi seansları için önce saç dökülmesi nedeninin tespitinin yapıldığı muayene sonrası planlama aşamasına geçilir ve uygun olan gün tespiti yapılarak saç ekim seansına geçilir. Kadınlarda saç ekimi genelde tek bir seans olarak yapılmaktadır. Seanstan 2 gün sonra genel muayene ve pansuman için hastane ya da kiliniğe gidilmesi gerekmektedir ancak saç ekimi sürecinde yatış işlemine gerek olmamaktadır. Saç ekimi ile saç arasındaki boşluklar saç kökleri ile tamamlanır ve gür saç görünümüne kavuşturulması hedeflenilir.

Kadınlarda Saç Ekim Sonrası



Kadınlarda saç ekim işlemi tek seans olarak yapılacağı için birkaç saat süren işlemler sonunda saç ihtiyacı olan bölgeler saç ile doldurularak işlem sonuçlandırılacaktır ardından hastanede yatışa almaya gereksinim olmadan taburcu edilip normal yaşama devam edilebilir. Ancak ekim işlemi sonrası hafif şişliklerin oluşması, kızarıklık ve de kabuklanma oluşması normal bir durumdur ve de geçiçidir. Sadece uzun süreli kızarıklıklar ve şişliklere karşılık uzmanlara başvurulması faydalı olacaktır. Ortalama birkaç gün içerisinde son bulan bu belirtilerden sonra günlük yaşantıya devam edilir.

Kadınlarda Saç Ekim İşlemi Acı Verir Mi?

Saç ekim işlemi sırasında uzmanlar tarafından saç ekimi yaptıracak kişilere acı ve ağrılara karşı gerekli olan lokal anesteziyi uygulamaları nedeniyle saç ekim işlemi sırasında agrı ya da acı hissedilmemektedir. İlerleyen dönemlerde ise saçlar arasındaki boşluklar saç kökleriyle dolmaya başlayacak ve bu dolma sırasında da 1 hafta hafif kaşıntı ve ağrı hissedilmesi olasıdır.

Hermest saç ekim merkezi Kadınlara Saç Ekim İşlemi Uygulamakta Mıdır?



Hermest Clinic olarak kadın hastalarımıza onların hassasiyetlerini dikkate alarak kadınlara özel uzman ekiple saç ekim tedavisi uygulamaktayız. Özel uzman kadronun nedeni ise kadınların saç ekim uygulaması erkeklerin uygulamasından farklılıklar içermektedir. Kadınlara uygulama esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli durumlar olmaktadır. Bu durumlar dikkate alınarak kadınlarda saç ekiminde başarılı neticeler elde edilmektedir.