Stres, olumsuz koşulların neden olduğu zihinsel veya duygusal gerginlik durumu olarak tanımlanır. Çoğu insan stres duygularıyla uğraşır. Yetişkinlerin % 33’ünün uzun süreli (Kronik) ve yüksek seviyede stres yaşadığı yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur. Kronik stres bozukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik… Kronik stres bozukluğu nedir? İşte cevabı…

KRONİK STRES BOZUKLUĞU NEDİR?

Stres, vücudun zorlu durumlara karşı biyolojik bir tepkisidir. Vücudun kortizol ve adrenalin gibi hormonları serbest bırakmasına neden olur. Bu hormonlar, örneğin kalp atım hızı ve nefes sıklığını artırarak vücudun harekete geçmesine yardımcı olur.

Tehlikeli durumlar, çalışma sürelerinin uzunluğu, zorlu çalışma koşulları, sınavlar ve spor etkinlikleri gibi psikolojik baskıyı artıran birçok faktör stres tepkisini tetikleyebilir.

Kronik stresin bazı potansiyel nedenleri şunlardır:

– Yüksek dikkat gerektiren işler

– Finansal zorluklar

– İlişkilerde yaşanan zorluklar

KRONİK STRES BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Kronik stres tüm vücudu etkiler. Günlük olarak çalışmayı daha zor hale getirebilecek çeşitli fiziksel veya psikolojik semptomlara sahip olabilir. Semptomların tipi ve şiddeti kişiden kişiye değişir.

Kronik stres belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Aşırı sinirlilik

– Yorgunluk

– Baş ağrıları

– Konsantre olma zorluğu

– Hızlı, dağınık düşünceler

– Uyku güçlüğü

– Sindirim problemleri

– İştahta değişiklikler

– Çaresiz hissetmek

– Algı kontrolü kaybı

– Kendine güvensizlik

– Cinsel istek kaybı

– Sık enfeksiyonlar veya hastalıklar

Kronik stres vücuda uzun süre baskı uygular. Bu bir dizi belirtiye neden olabilir ve bazı hastalıkların gelişme riskini artırabilir.

KRONİK STRESİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Kronik stres aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli fiziksel ve zihinsel bozuklukların gelişimine katkıda bulunabilir.

Bunlar:

– Kalp hastalığı

– Yüksek tansiyon

– Diyabet

– Şişmanlık

– Zayıf bağışıklık sistemi

– Cinsel işlev bozukluğu

– Gastrointestinal bozukluklar

– Cilt tahrişi

– Solunum yolu enfeksiyonları

– Otoimmün hastalıklar

– Uykusuzluk hastalığı

– Depresyon

– Kaygı bozuklukları

– Travma sonrası stres bozukluğu veya TSSB

– Şizofreni

STRESE KARŞI NELER YAPILABİLİR?

– Strese sebep olan durum, kişi veya işlerin tespit edilmesi

– Aşırı miktarlardaki endişe ve hırslardan uzak durmak

– Benzer durumlarda daha önceden işe yaramış stratejilerin gözden geçirilmesi

– Uzak durmak

– Uzak durulamıyorsa yol-yöntem değiştirmek. Aynı şekilde davranarak farklı sonuçlar beklememek

– Zaman, iş gücü ve para kaybı olan işlerden uzak durmak

– Sade bir yaşam sürmek

– Hayatı kolaylaştırıcı ip uçları elde etmek ve bunları uygulamak

– Beden sağlığına özen göstermek

– Düzenli egzersiz yapmak

– Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek, plan yapmak

– Günlük rutinin dışına çıkabilmek, mümkünse doğala yakın yaşayabilmek

– Sevgiyi yaşamak, artırmak ve paylaşmak

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