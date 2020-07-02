65 yaş üstü sıcaklarda nelere dikkat etmeli?

Covid-19 salgını azalmakla birlikte bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüs etkili ilaç ve/veya aşı bulunana kadar hayatımızda olmaya devam edecek. Bu nedenle yaz aylarında da belli önlemler alarak bu döneme uyum sağlamak zorundayız. Ülkemizde pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş üstü bireyler bu süreçten çok fazla etkilendi. Ancak hayat tecrübesi ve bilgi birikimi en fazla olan bu yaş grubu süreçte hepimize örnek olacak davranışlar sergiledi. Pandemi sürecine en iyi şekilde uyum sağlayıp önlemleri en güzel şekilde uyguladılar. Yaşlılarımızın şimdilerde corona virüsü kadar yaz sıcaklarına karşı da tedbirli olmaları gerekiyor…

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPIN AMA…

Ciddi sağlık sorunları (kemoterapi veya radyoterapi alanlar, organ nakli olanlar, diyalize girenler, vücut direnci düşük olanlar gibi) bulunanlar bu süreçte en fazla dikkat etmesi gerekenlerdir. Evde izole olarak kalmaya devam etmeleri hastalıktan korunmak açısından çok önemlidir. Ancak 65 yaş üstü için hareket en önemli aktivitelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla sabah erken saatlerde ya da akşam saatlerinde yürüyüş yapmalarında büyük yarar var. Tabii D vitamini desteği için günde 15-20 dakika güneşlenmeyi ve doktor önerisiyle D vitamini desteği almayı da unutmamalılar.

KONTROLÜ AKSATMAYIN

Kalp-damar ve akciğer hastalığı, diyabet gibi kronik sağlık sorunları olanların yaz aylarında da düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve önerilere göre tedavilerine devam etmeleri gerekir. Hastalıkları kontrol altında olanların gerekli önlemleri alarak dışarda açık havada zaman geçirmeleri faydalı olacaktır. Sokakta, park ve bahçelerde zaman geçirirken maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, aşırı kalabalık alanlardan uzak kalmaları en önemli önlemlerdir. Ayrıca yanlarında yedek maske, el antiseptiği ya da kolonya ve kağıt mendil bulundurmayı unutmamalılar. Özellikle sık kullanılan ve çok sayıda kişinin temas ettiği yerlere ve yüzeylere dokunmamaya özen göstermeliler. Ancak güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalılar.

GÜN İÇİNDE BOL BOL SU İÇİN

Park ve bahçeler gibi açık alanlarda bulunan tuvalet ve lavaboların mümkünse kullanılmamasında yarar var. Yaz mevsiminde sıcak havada terleme ile aşırı sıvı ve elektrolit kayıpları bu yaş grubunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, mevcut sağlık sorularını da artırabilir. Bu nedenle yeterli sıvı alınmasına ve mevsim sebze ve meyveleri tüketmeye özellikle dikkat edilmeliler. Güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde (özellikle saat 11:00-16:00 arasında) dışarı çıkmamalılar. Ayrıca dışarıdan eve dönüşte kıyafetler çıkarılmalı, banyo yapıldıktan sonra oturma alanlarına geçilmelidir. Mümkün oldukça çocuklar ile yakın temastan kaçınılmalıdır.