Hamileler için tatil riskli mi?

Hamilelik döneminde, Covid-19 enfek­siyonu için artmış bir risk yoktur. Aynı yaştaki gebe olan ve gebe olmayan kadınlarda enfeksiyon görülme oranları aynıdır. Ge­be bir kadında, Co­vid-19 enfeksiyonu durumunda; ateş, öksürük, halsizlik, ishal, tat duyusu kaybı semptom­ları görülebilir.

Hastaların yüzde 85'i hiçbir bulgu göstermez, an­cak yüzde 14 gebe hasta orta şiddette (ateş, öksürük, kas ağrısı…) ve yüzde 1 gebe hastada ise ağır şiddetli hastalık (akci­ğer tutulumu, yoğun bakım) görülür. Virü­sün bebeğe bulaşması da mümkündür.

DİKKAT!

Pandemi dönemi kurallarına dikkat etmek koşuluyla gebeler de yaz tatiline çıkabilir. İşte kurallar…

– Sosyal me­safe.

– El hijyeni.

– Maske kullanımı.

– Enfekte olabilecek yüzeylerle temastan kaçınma.

– Kapalı, kalabalık ortam­larda bulunmama.

Uçak mı otobüs mü tercih edilmeli?

Sosyal mesafe ve maske kura­lına uyularak araba ya da uçak ile seyahat edilebilir. Araba ile uzun seyahatlerde gebelikte artmış emboli riski nedeniyle 2-3 saatlik peri­yotlarda mola verilmeli ve 10 dakikalık minik yürüyüşler yapılarak risk azaltıl­malıdır.

Uçakla seyahat maskeli ve mesafeye dikkat edilerek yapılabilir. Yaz döneminde otobüs ile seyahat risk yaratabilir, mümkünse tercih edilmemeli, mutlak otobüs seya­hati gerekli ise mesafe kura­lına dikkat edilerek seya­hat boyunca maske kullanılmalıdır.

Kurallara uyan otellere gidilebilir

Pandemi kural­larını uygulayan yazlık ya da villa gibi izole konak­lamalar tercih edilmelidir. Otellere de gidilebilir. Ancak tesisin dezenfeksiyonu, açık havada restoranları olan, pandemi kuralla­rına uygun olarak sınır­lı sayıda misafir kabul eden oteller tercih edil­melidir. Maske, hijyene dikkat edilmeli, ortak kul­lanılan alanlarda temas­tan kaçınılmalıdır.

Havuzda sosyal mesafeye dikkat!

Sahilde ve denizde yüzerken sosyal mesafeye dikkat ede­rek yüzmek için deniz tercih edilmelidir. Pandemi sürecinde havuza da girilebilir, ancak mesafeye dikkat etmek olduk­ça önemlidir. Şezlonglar arası mesafenin korunması gerek­mektedir. 1.5 metre mesafe şartı burada da son derece önemlidir.

Öğlen güneşine maruz kalmayın

Gebelik döneminde özel­likle öğlen saatlerinde güneş­ten sakınılmalı, sabah erken ya da akşamüstü güneşlenmeli. Bol sıvı tüketilmeli. Alkol tü­ketiminden kaçınılmalı. Ara öğünler yapılmalı, bol meyve yemeli. UV koruyuculu yük­sek faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli. Güneşlenirken şem­siye altında olmalı.

Sebze, meyve ve balık tüketilmeli

Gebelikte artan kalori, vita­min, mineral ve protein ihtiya­cı nedeniyle beslenmeye dikkat gereklidir. Kırmızı et, yumurta, sebze, meyve, süt ve süt ürünle­ri, balık tüketilebilir. Günde 6 kez beslenilmeli. Sosis, salam gibi uzun ömürlü gı­dalardan kaçınılmalı. Minimum 2.5 litre su içilmelidir.