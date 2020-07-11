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Hamileler için tatil riskli mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike anlattı… Pandemi devam ederken, yaz tatili planları da yapılmaya başladı… Peki hamileler tatile çıkabilir mi? İşte Doç. Dr. Abike’nin bu konudaki açıklamaları.

Nazan DOĞANER HALICI
06:00 -
Haberler Sağlık Haber
Hamileler için tatil riskli mi?

Hamilelik döneminde, Covid-19 enfek­siyonu için artmış bir risk yoktur. Aynı yaştaki gebe olan ve gebe olmayan kadınlarda enfeksiyon görülme oranları aynıdır. Ge­be bir kadında, Co­vid-19 enfeksiyonu durumunda; ateş, öksürük, halsizlik, ishal, tat duyusu kaybı semptom­ları görülebilir.

Doç. Dr. Faruk Abike

Hastaların yüzde 85'i hiçbir bulgu göstermez, an­cak yüzde 14 gebe hasta orta şiddette (ateş, öksürük, kas ağrısı…) ve yüzde 1 gebe hastada ise ağır şiddetli hastalık (akci­ğer tutulumu, yoğun bakım) görülür. Virü­sün bebeğe bulaşması da mümkündür.

DİKKAT!

Pandemi dönemi kurallarına dikkat etmek koşuluyla gebeler de yaz tatiline çıkabilir. İşte kurallar…

– Sosyal me­safe.

– El hijyeni.

– Maske kullanımı.

– Enfekte olabilecek yüzeylerle temastan kaçınma.

– Kapalı, kalabalık ortam­larda bulunmama.

Uçak mı otobüs mü tercih edilmeli?

Sosyal mesafe ve maske kura­lına uyularak araba ya da uçak ile seyahat edilebilir. Araba ile uzun seyahatlerde gebelikte artmış emboli riski nedeniyle 2-3 saatlik peri­yotlarda mola verilmeli ve 10 dakikalık minik yürüyüşler yapılarak risk azaltıl­malıdır.

Uçakla seyahat maskeli ve mesafeye dikkat edilerek yapılabilir. Yaz döneminde otobüs ile seyahat risk yaratabilir, mümkünse tercih edilmemeli, mutlak otobüs seya­hati gerekli ise mesafe kura­lına dikkat edilerek seya­hat boyunca maske kullanılmalıdır.

Kurallara uyan otellere gidilebilir

Pandemi kural­larını uygulayan yazlık ya da villa gibi izole konak­lamalar tercih edilmelidir. Otellere de gidilebilir. Ancak tesisin dezenfeksiyonu, açık havada restoranları olan, pandemi kuralla­rına uygun olarak sınır­lı sayıda misafir kabul eden oteller tercih edil­melidir. Maske, hijyene dikkat edilmeli, ortak kul­lanılan alanlarda temas­tan kaçınılmalıdır.

Havuzda sosyal mesafeye dikkat!

Sahilde ve denizde yüzerken sosyal mesafeye dikkat ede­rek yüzmek için deniz tercih edilmelidir. Pandemi sürecinde havuza da girilebilir, ancak mesafeye dikkat etmek olduk­ça önemlidir. Şezlonglar arası mesafenin korunması gerek­mektedir. 1.5 metre mesafe şartı burada da son derece önemlidir.

Öğlen güneşine maruz kalmayın

Gebelik döneminde özel­likle öğlen saatlerinde güneş­ten sakınılmalı, sabah erken ya da akşamüstü güneşlenmeli. Bol sıvı tüketilmeli. Alkol tü­ketiminden kaçınılmalı. Ara öğünler yapılmalı, bol meyve yemeli. UV koruyuculu yük­sek faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli. Güneşlenirken şem­siye altında olmalı.

Sebze, meyve ve balık tüketilmeli

Gebelikte artan kalori, vita­min, mineral ve protein ihtiya­cı nedeniyle beslenmeye dikkat gereklidir. Kırmızı et, yumurta, sebze, meyve, süt ve süt ürünle­ri, balık tüketilebilir. Günde 6 kez beslenilmeli. Sosis, salam gibi uzun ömürlü gı­dalardan kaçınılmalı. Minimum 2.5 litre su içilmelidir.

Son güncelleme: 20:19 10.07.2020
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