Hamileler için tatil riskli mi?

Hamilelik döneminde, Covid-19 enfeksiyonu için artmış bir risk yoktur. Aynı yaştaki gebe olan ve gebe olmayan kadınlarda enfeksiyon görülme oranları aynıdır. Gebe bir kadında, Covid-19 enfeksiyonu durumunda; ateş, öksürük, halsizlik, ishal, tat duyusu kaybı semptomları görülebilir.
Hastaların yüzde 85'i hiçbir bulgu göstermez, ancak yüzde 14 gebe hasta orta şiddette (ateş, öksürük, kas ağrısı…) ve yüzde 1 gebe hastada ise ağır şiddetli hastalık (akciğer tutulumu, yoğun bakım) görülür. Virüsün bebeğe bulaşması da mümkündür.
DİKKAT!
Pandemi dönemi kurallarına dikkat etmek koşuluyla gebeler de yaz tatiline çıkabilir. İşte kurallar…
– Sosyal mesafe.
– El hijyeni.
– Maske kullanımı.
– Enfekte olabilecek yüzeylerle temastan kaçınma.
– Kapalı, kalabalık ortamlarda bulunmama.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak araba ya da uçak ile seyahat edilebilir. Araba ile uzun seyahatlerde gebelikte artmış emboli riski nedeniyle 2-3 saatlik periyotlarda mola verilmeli ve 10 dakikalık minik yürüyüşler yapılarak risk azaltılmalıdır.
Uçakla seyahat maskeli ve mesafeye dikkat edilerek yapılabilir. Yaz döneminde otobüs ile seyahat risk yaratabilir, mümkünse tercih edilmemeli, mutlak otobüs seyahati gerekli ise mesafe kuralına dikkat edilerek seyahat boyunca maske kullanılmalıdır.
Pandemi kurallarını uygulayan yazlık ya da villa gibi izole konaklamalar tercih edilmelidir. Otellere de gidilebilir. Ancak tesisin dezenfeksiyonu, açık havada restoranları olan, pandemi kurallarına uygun olarak sınırlı sayıda misafir kabul eden oteller tercih edilmelidir. Maske, hijyene dikkat edilmeli, ortak kullanılan alanlarda temastan kaçınılmalıdır.
Sahilde ve denizde yüzerken sosyal mesafeye dikkat ederek yüzmek için deniz tercih edilmelidir. Pandemi sürecinde havuza da girilebilir, ancak mesafeye dikkat etmek oldukça önemlidir. Şezlonglar arası mesafenin korunması gerekmektedir. 1.5 metre mesafe şartı burada da son derece önemlidir.
Gebelik döneminde özellikle öğlen saatlerinde güneşten sakınılmalı, sabah erken ya da akşamüstü güneşlenmeli. Bol sıvı tüketilmeli. Alkol tüketiminden kaçınılmalı. Ara öğünler yapılmalı, bol meyve yemeli. UV koruyuculu yüksek faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli. Güneşlenirken şemsiye altında olmalı.
Gebelikte artan kalori, vitamin, mineral ve protein ihtiyacı nedeniyle beslenmeye dikkat gereklidir. Kırmızı et, yumurta, sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, balık tüketilebilir. Günde 6 kez beslenilmeli. Sosis, salam gibi uzun ömürlü gıdalardan kaçınılmalı. Minimum 2.5 litre su içilmelidir.