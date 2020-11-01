Sigarayı bırakın farkı görün

Ciltte yaşlanma sürecinde ortaya çıkan çizgi ve kırışıklıkların oluşumunda genetik özelliklerin yanı sıra; güneş ışınları, hava kirliliği, yanlış beslenme alışkanlıkları ve sigara dumanına maruz kalma da etkili oluyor. Sigara kullanımı sonucu ortaya çıkan cilt problemleri ise en çok kadınlarda görülüyor.

Sigara, kanımızda oksijen taşıyan hemoglobin adlı maddenin bir kısmını işe yaramaz hale getiriyor. Derinin gözenekleri, kandan oksijen alamadığından genişliyor ve oksijen ihtiyacını dışarıdan temin etmeye çalışıyor. Bu durum, güneşten gelen zararlı UV ışınlarının cilde daha çok zarar vermesine sebep oluyor. Deri incelip sarkıyor. Özellikle, yanak kasları gevşiyor. Ayrıca sigara, cildin genç ve parlak görünmesini sağlayan kolajenin parçalanmasına sebep oluyor. Kısacası, sigara cildinizi çok daha erken yaşlandırıyor.

NELERE YOL AÇAR?

Çenede ve yanaklarda derin çizgilere neden oluyor. Dudak ve göz çevresinde oluşan kırışıklıklar; sadece sigaranın toksik etkilerine değil, içerken dudakların çekme hareketi ve de dumandan korunmak üzere sık tekrarlanan göz kısma hareketlerine de bağlanıyor.

SİGARA BIRAKILDIĞINDA NE GİBİ ETKİLER OLUR?

Damarlardaki daralma etkisi ortadan kalkar. Bu sayede cilt, yediğimiz gıdalarla beslenir. Cildimizin en hassas yeri olan göz altları sigaranın olumsuz etkisinden en çabuk kurtulacak yerlerden biridir. Bıraktıktan sonra göz çevrenizdeki cilt düzelecek, gözleriniz daha parlak ve canlı görünecektir. Sararmış dişler ve daha koyu renkteki ağız içi deri rengi, sigaradan kurtulunca kısa süre içinde eski haline döner. Sigarayı bıraktıktan sonra saçlar da daha canlı, sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşur.

SAÇ KÖKÜNE ZARAR VERİR

Sigara yüzünüzü sağlıksız gösterir, A vitamini seviyesini azaltır, içindeki kimyasal toksik maddeler, saç kökü hücrelerini olumsuz etkiler. Sigara içiyorsanız hemen bırakın.