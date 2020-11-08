Virüs korkusuyla meme sağlığınızı ihmal etmeyin

Pandeminin başladığı günden bu yana gerek sağlık sorunu yaşayan gerekse kontrol zamanı gelen pek çok kişi virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmiyor. Bu durum da tanı ve tedavide gecikmelere neden oluyor. Pandemi sürecinin meme kanserinde erken teşhis oranlarını düşürdüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Tükenmez, hastalıktan korunma ve tedavi yollarını şöyle anlattı…

KAPALI MEME CERRAHİSİ NEDİR?

Kapalı (Endoskopik) meme cerrahisi kamera ve teknik ekipmanlar yardımıyla küçük kesiden memedeki kitle veya tüm meme dokusunun çıkarılması, gerekiyorsa onarımının aynı yerden yapılmasıdır. 2012'de ülkemizde İstanbul Tıp Fakültesi'nde tek kesi ile endoskopik meme ameliyatları yapmaya başladık. Bu teknik sayesinde meme üzerinde kesi yapmadan koltuk altına kaydırdığımız daha küçük bir kesiyle daha doğal bir meme yapısını daha az his kaybı, daha hızlı iyileşmeyle sağlayabilmekteyiz. Makale olarak yayınladığımız bu teknik dünyada da büyük ilgi görmüştür ve güvenle uygulanmaktadır.

AMELİYATTA EN YENİ YÖNTEMLER

Meme cerrahisinde meme koruyucu cerrahi koltuk altı lenf nodu koruyucu cerrahi (koltuk altındaki kanser riskli lenf nodlarının bulunup çıkarıldığı lenf nodlarının hepsinin alınmadığı) tekniklerle hastanın cerrahi sonrası oluşabilecek problemlerinin önüne geçilmektedir. Meme dokusunun hepsinin alınması gerektiği durumlarda ise meme başı ve meme cildi korunup meme dokusunun yerine silikon implant veya kişinin kendi dokusu yerleştirilebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Ailede meme kanseri öyküsü, meme kanseriyle ilişkili anormal gene sahip olmak, göğüs bölgesine radyasyon almak, erken yaşta (12'den önce) adet görmek, geç menopoza girmek (55'ten sonra), doğum yapmamış olmak veya ilk doğumu 30 yaş sonrasında yapmak, emzirmemek, menopoz şikayetlerini azaltmak ve bu süreci geciktirmek için hormon tedavisi olmak, alkol ve sigara kullanmak, hareketsiz yaşam stili, yoğun meme yapısı, D vitamini eksikliği, zararlı kimyasallar içeren kozmetik maddelere maruz kalmak ve sağlıksız beslenmek.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Meme kanseri risk faktörlerinden değiştirilmesi mümkün olanları değiştirmeliyiz. Düzenli egzersiz yapmak, aşırı kilo almamak, D vitaminini normal seviyede tutmak, sigara, alkol, zararlı kimyasallar ve sağlıksız diyetten uzak durmak gibi… 20'li yaşlarla beraber ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmak önem arz etmektedir. 20-40 yaş arası 1-3 yılda bir 40 yaş üzeri yılda bir doktor muayenesi yapılmalıdır. 40 yaşla beraber 1-2 yılda bir mamografi yapılması önerilir. Ailede erken yaşta meme kanseri veya şikayet varsa 40 yaş altında da mamografi yapılabilir.