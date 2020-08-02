Son dakika… Bakan Koca’dan çok kritik mesaj

Corona virüsünün Türkiye’de görüldüğü Mart ayından bu yana pandemiyle mücadele konusunda her gün uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerdeki doluluğa dikkat çekti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda virüsün sahillerde yayılma ihtimalinin arttığını vurguladı.

Fahrettin Koca’nın kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan mesajı şöyle: “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.”

Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tüm kentteki ilk sağlık müdürleriyle video konferans üzerinden bir araya gelmişti.

Sağlık yetkilileri ile görüşen Koca dün “Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık” açıklaması yapmıştı.