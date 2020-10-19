TTB ve TPD: Sağlık çalışanları arasında istifa ve intiharlar arttı

Covid-19 nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içindeki sağlık çalışanlarının içinde bulundukları tükenmişlik sendromu ve ruhsal durumlarına ilişkin İnternet ortamında düzenlenen basın toplantısında, “Sağlık çalışanları tükendiğinde yerleri doldurulmaz” uyarısı yapıldı. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon etkenine ve Covid-19 hastalığına toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandıkları açıklandı. Yaşanan sürecin etkisiyle istifalar, intiharlar emekliye ayrılmaların arttığına dikkat çekildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİĞİNDE TOPLUM ÇARESİZ KALACAK”

TTB ile TPD'nin ortak basın açıklanmasının okunmasından önce konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, herkese evde kalın denilirken sağlık çalışanlarına gidin daha çok çalışın denildiğini belirterek yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Tükenmişlik sendromu, iş yüküne bağlı uzun süre çalışmayla birlikte ortaya çıkar. Duyarsızlaşma, duygusal yorulma hali ile başlar, performans düşer ve başarısızlık endişesi ortaya çıkar. Buna sağlıkta şiddet ve sahiplenilmeme duygusu da eklenince ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yeterli destek sağlanmazsa önümüze tükenme çıkacak, sağlık çalışanları tükendiğinde toplum çaresiz kalacak.”

“14 KAT DAHA ÇOK VİRÜSE YAKALANIYORLAR”

Ortak açıklamayı TPD Ruhsal Travma Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Koordinatörlerinden Dr. Kerem Laçiner okudu. Laçiner, sağlık çalışanlarının tükenmişliğini artıran faktörleri; sağlık çalışanlarının yaşamı koruma sorumluluğu, yaşam ile ölüm arasında bıçak sırtında çalışma, şiddet görme riski, aile bireylerine virüs bulaştırma endişesi şeklinde sıralayarak, “Sağlık çalışanları Covid-19 enfeksiyonuna toplum genelinden 14 kat daha çok ve sık yakalanıyor. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için corona virüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur” dedi.

“İSTİFALAR, İNTİHARLAR ARTTI”

Dr. Laçiner, Salgınla mücadelenin tüm yükünün sağlık çalışanlarına yüklenmesi yüzünden pek çok ilde istifaların açılması ile birlikte toplu istifalar olduğuna, pek çok çalışanın emekliye ayrıldığına, hatta bu dönemde intihar oranlarında artış olduğuna dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gerektiğini vurguladı.

“TÜKENMİŞLİK, TOPLUM SAĞLIĞI SORUNU OLACAK”

Sağlık çalışanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azalmasının doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu olarak baş göstereceğini belirten Laçiner, “Bu süreç sağlık çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandığında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığının korunması ve tükenmelerinin önlenmesi için gerekli sistemsel çözümlerin ve önlemlerin alınması gereklidir. Alınacak önlemler ile beraber tükenmişliğin önüne geçebilir” diyerek herkesi üzerine düşen görevi yerine getirmeye davet etti.