2 ay daha geç emekli olacağız! Kısa çalışma ödeneğinde çok önemli SGK detayı…

Ülkemizde corona virüsünün görülmesiyle birlikte, alınan tedbirler kapsamında birçok işletme kepenklerini açamamıştı. Bu kapsamda, corona virüsü sebebiyle mağdur olan şirketlerin çalışanlarına, İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği desteği sağlanacağı açıklanmıştı. İşçiler İşkur’dan ödemelerini almaya başladılar. Ancak sigorta prim günleri ile ilgili hala soru işaretleri var.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SİGORTA PRİMİ

Kısa çalışma ödeneği ve sigorta primi hakkında görüşlerine başvurduğumuz SGK Uzmanı Oğuz Aslım, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan ve maaşının bir kısmı İŞKUR tarafından ödenen kimselerin, sigorta gün primlerinde hak kaybı yaşanacağını söyledi.

Aslım'ın görüşleri şöyle;

“İŞKUR şirketlerden kısa çalışma ödeneği başvurusu aldığında çalışma süresinin ne kadar olacağını sorar. Başvuruda bulunan şirketlerde çalışma olmayacaksa şirket çalışanlarına ücretsiz izin desteği verilir. 45 saat olarak kabul edilen haftalık çalışma süresinin üçte 1 veya üçte 2 çalışma saati olup olmayacağını belirlenir. Örneğin, diyelim şirkette 3 te 1 saat çalışma gerçekleştirilecekse, 30 gün olan bir ayda işçinin maaşının 10 gününü şirket, kalan 20 gününü de İŞKUR öder. İşçinin sigorta primi ise bu süreçte, şirket tarafından 10 gün olarak maaş aldığı günler için yatırılır. Yani üç ay boyunca kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçinin, emekli olması 2 ay geç olur. Üç aylık süreçte işçinin sigorta prim kaybı 40 günlük süreye tekabül eder. Ayrıca bu 40 günlük sürecin ileriye dönük borçlanma durumu da olmaz.”