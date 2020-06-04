Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-Devlet ekranı… Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?

Ekonomik olarak zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri, kısa çalışma ödeneği ile biraz olsun rahatlamak istiyor. Peki, kısa çalışma ödeneği yatmayan vatandaşlar ne yapacak? IBAN İŞKUR sistemine nasıl kaydedilir? İşte kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı ve detaylar….

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanıp da hesaplara para yatırılmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine gitmesi gerekiyor. IŞKUR'daki hesabında IBAN numarası bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödenekleri PTT aracılığıyla ödenecek.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.