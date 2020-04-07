2003’te sigortalı olanlar için önemli detay…

Emekli olmak için belirlenen şartları en çok sigorta giriş tarihi etkiliyor. Kişilerin sigortalılık durumlarına göre değişiklik içeren tarihler birçok vatandaş tarafından araştırılıyor…

2003’TE SİGORTALI OLANLAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

SORU: 1981 doğumluyum. 2003'te sigortam başladı. 4092 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?

CEVAP: Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 2908 gün daha prim ödeyerek, priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca, 408 gün daha prim ödeyerek priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine aynı tarihte yani 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak).