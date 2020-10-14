BES iki yılda katılımcılara ciddi gelir sağladı

Pandemi döneminde sektördeki şirketler için ‘ölçek büyüklüğünün' çok önemli hale geldiğini belirten Allianz Yaşam ve Emekllilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik’in Genel Müdürü Taylan Türkölmez, “Fırsatını bulursak yeni satın almalar da yapmak, hem sektöre hem ülkemize olan güvenimizi de tazelemek istiyoruz” dedi.

“ÖLÇEĞİ KÜÇÜKLER ‘SEKTÖRDE ARTIK OLMASAM’ DİYECEK”

Pandemi döneminde ayakta durmak için maliyetleri kontrol etmek ve daha proaktif olmanın gerektiğini vurgulayan Türkölmez, “Bu da ölçeği büyüterek olur. Bunun herkes farkında. İki yönlü bir gelişim bekliyorum; birincisi, firmalar ölçeği büyütmek isteyecek. Ölçeği küçük kalanlar ise ‘artık bu sektörde olmasam' diyecek. Allianz olarak önceliğimiz birinci tarafta” dedi.

Programda sektördeki konsolidasyonlar ve yeni kurulan Türkiye Sigorta ile ilgili de düşüncelerini açıklayan Türkölmez, şunları söyledi: “Olumlu bakıyoruz. Üç kamu sigorta ve emeklilik şirketi birleşerek şu anda bayağı büyük bir ölçek hale geldi. 7 yıl önce, Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik'i satın alarak, çok ciddi bir ölçek büyümesi yarattık. Başka şirketlerin de aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Her branşta, en yukarıda duran ilk 5-6 ya da ilk 10 şirketin toplam üretimin belki yüzde 80- 85'ini yaptığını görüyoruz ki ciddi bir konsolidasyon görüyorum ben. Bunun devam edeceğini düşünüyorum.”

“CÜZDANIMIZDA TASASRRUFA DAHA ÇOK PARA AYIRMALIYIZ”

Türkölmez, programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılımcı davranışları ile ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi müşterilerin sistemde kalmayı ve tasarruf yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Türkölmez, “Giriş istediğimiz seviyede olmasa da çıkışların bayağı düştü, herkes tasarruflarına sahip çıktı. Pandemide bireylerin sağlığı, gelecekteki hayatının, birikimin ne kadar önemli olduğunu hatırladığı ve bu nedenle de bireysel emekliliğin daha iyi gittiği bir dönemi yaşadık” diye konuştu. Bununla birlikte ekonomide özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve esnaflarda sıkıntıların olduğunu belirten Türkölmez, “Bu kesim bireysel emeklilik müşterilerinin de önemli bir kısmını oluşturuyor. O nedenle, oradan da çok talep gelecek mi kısmı, tabi soru işareti ile baktığımız kısım. Ancak, ömür uzuyor. Hepimiz, 80'li yaşları yaşıyoruz; emeklilik birimlerine ihtiyacımız olacak. Bu da, cüzdanımızdan tasarrufa daha fazla para ayırmamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

“BES İKİ YILDA CİDDİ GETİRİ SAĞLADI”

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) son 2 yıldır emeklilik yatırım fonları getirilerinin de çok iyi olduğunu vurgulayan Türkölmez, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün itibarıyla bu yıl sektörün fon performansı yüzde 21'e ulaşmış durumda. Yılsonuna kadar da yüzde 30'a yakın bir getiri sağlıyor olacağız. Bu çok ciddi bir rakam. Geçen yıl biz sektör olarak yüzde 27-28 getiri sağladık. Sektör İki yıl toplamında ciddi bir getiri performansı sağlamış olacak.”