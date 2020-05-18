Corona virüsten sonra hangi poliçeler öne çıkacak?

Hepimiz evlerimizde izole bir hayat yaşarken, ekonomi de bu salgından nasibini aldı. Salgından etkilenen sektörlerden birisi de sigorta oldu. Salgın döneminde birçok sigorta branşında satışlar azalırken, bazı branşlarda ise tam tersi talep artışları dikkat çekti. Değişen talep ve istekler ise bazı sigorta branşlarının öne çıkmasına neden olacak. Uzmanlar, salgın sonrasında daha çok talep edilecek sigorta poliçeleri arasında iş durması, kar kaybı sigortası, alacak sigortası, sağlık sigortaları, sorumluluk sigortaları, hayat ve siber risk sigortaları, işsizlik sigortaları, kritik hastalıklar sigortası ve organizasyon ve etkinlik iptal sigortalarını gösteriyor.

ALACAK SİGORTASI KOBİ’LERE HAYAT OLACAK

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, salgından sonra işletmelerin tahsil edemedikleri alacaklarına karşı güvence sağlayan alacak sigortasında ciddi talep artışı olacağını belirterek “Bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde daha da artacak” dedi.

Corona virüs sonrası sigortacılık sektörü dahil birçok sektörün ürün gamında ve iş yapış şeklinde değişiklikler beklediklerini de belirten Benli, “Salgının pandemi haline dönüşmesi sonucu, bazı ülkelerde salgınla mücadelede sağlık altyapısı yetersiz kaldı. Bu nedenle, sigortalılardan pandeminin de teminat kapsamına alınmasına veya bu tip durumlara yönelik özel poliçeler üretilmesine yönelik taleplerin artacağını düşünüyorum. Ayrıca bu salgından sonra “kritik hastalıklar” sigortasına yönelik talep artışları da olabilir” diye konuştu.

“İŞ DURMASI SİGORTASINI ÖNEMSİYORUM”

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ise salgın bittiğinde öne çıkacak ilk üç sigorta branşını şöyle sıralıyor: “İş durması sigortası, alacak sigortası ve sorumluluk sigortaları.” Özellikle iş durması sigortasını çok önemsediğini belirten Nart, “Çünkü Türkiye'de sigortalanma oranı çok düşük. Bu nedenle iş durması sigortasını 1 numara olarak görüyorum. İki numaraya ise alacak sigortasını koyuyorum. Çünkü bu dönemde birçok şirketin alacakların tahsil edilemediği için iflas ettiğini görüyoruz. Bu nedenle alacak sigortaları daha da önem kazanacak. Bunun yanında sorumluluk sigortaları da tabii ki önemli” dedi.

SİBER SİGORTALAR ÖNEM KAZANACAK

IBS Sigorta ve Brokerlik Genel Müdür Yardımcısı Doğan Zorlu da, salgın sonrasında özellikle siber risk sigortalarının hem bireyler hem de şirketler için önem kazanacağına dikkat çekiyor. Zorlu, öne çıkacak diğer bir branş olarak ise kar kaybı sigortalarını gösteriyor. Zorlu'ya göre salgın bittikten sonra belki de talep artışının en çok olacağı branşlardan birisi organizasyon ve etkinlik iptal sigortaları olacak. Çünkü COVID 19, en çok da organizasyonları, etkinlikleri ve konserleri etkiledi. Zorlu, şunları söyledi: “Salgın hastalıkları da kapsam içine alan hayat sigortaları ise belki de bu dönem sonunda en çok hareketlenen branşlardan biri olacak. Bir diğer alan ise sağlık olacak. Zorlu'ya göre şu anda bile sağlık sigortalarında ciddi bir talep artışı var. Bu artış salgın sonrasında da devam edecek.”