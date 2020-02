İkinci el araç alırken bu detaya dikkat! 15 gününüz var…

İkinci el araç alımında aracın yeni sahibinin 15 gün içerisinde almış olduğu araç için trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırılması kanunlarca zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile trafikte yaşanabilecek olası bir kaza anında karşı tarafa vermiş olduğunuz maddi zararları güvence altına almış olursunuz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu trafik sigortasını her araç sahibi her yıl yenilemelidir. Yenilenmeyen ya da hiç yapılmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır.

KAZA DURUMUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortasının amacı, yaşanabilecek kazalar için üçüncü kişileri koruma altına almaktır. Trafikte yaşanabilecek kazalarda hem maddi zararların hem de insan sağlığı etkileyen zararların karşılanması için vatandaşların trafik sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır.

ARACINIZ BAĞLANABİLİR

Sigortası bulunmayan aracınız ile trafiğe çıkmanız halinde, trafikte yapılan çevirmeler sırasında yetkililerin aracınızı bağlama hakları vardır.Trafik sigortası para cezası erken ödendiği takdirde indirim uygulanmaktadır. Eğer cezanızı 15 gün içerisinde peşin öderseniz %25 oranında indirim uygulanıyor.