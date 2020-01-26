Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular devam ediyor

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi için başvurular başladı. Kadınların hayata bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları, 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların katılabildiği yarışmanın başvuruları; 11 Mart'a kadar devam edecek.

75 BİNİN ÜZERİNDE FOTOĞRAF

Türkiye'nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2020 için başvurular başladı. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve bugüne kadar 19 bini aşkın katılımcının; 75 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı yarışmaya başvurular Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair' temasıyla 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor.

SEÇİCİ KURULDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Seçici kurulda ünlü isimler var Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel

yapımcısı Coşkun Aral; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor. Sonuçları 3 Nisan 2019 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik'in internet sitesinde ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 7 bin lira, ikincisi 5 bin lira, üçüncüsü 3 bin lira ödül alırken; 3 eser de bin lira değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Ayrıca sergileme alan eser sahipleri 350 lira ödül kazanacak.