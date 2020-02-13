Kasko hangi durumda bozulur? Kasko ücreti nasıl hesaplanır?

Kasko yaptırmayanların aracının başına bir şey gelmesi durumunda katlanacakları zararı iki defa düşünmesi gerekebiliyor. Bundan dolayı Kasko sigortası, Türkiye'de bulunan sigorta türleri arasında isteğe bağlı bir sigorta olsa bile hemen hemen tüm araç sahiplerinin ilk tercihidir. Kasko sigortası, kaza sonrası ödenen tazminatın yanı sıra yanma, çarpılma, çalınma ve aracın kullanılamayacak duruma gelmesi durumlarını da kapsamaktadır. Tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğu zaman kaska poliçe fiyatlarını belirleyen birçok farklı faktör olduğu da kaçınılmaz ve tüm bu faktörlerin ortaya çıkarttığı poliçe fiyatları çoğu zaman kafanızı karıştırabilir. Eğer siz de kaska sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız kasko fiyatı hesaplaması yapmak istiyorsunuzdur. Peki, kasko ücreti nasıl hesaplanır? Kasko hangi durumda bozulur?

KASKO HANGİ DURUMDA BOZULUR?

Sigorta şirketleri kasko poliçesiyle birlikte aracın tamirini hızlandıracak hizmetleri de kasko kapsamında veriyor. Bu noktada sigorta şirketleri, sigortalılara hızlı ve kaliteli bir hasar onarım hizmeti sunabilmek adına otomotiv sektöründeki firmalar ile yetkili ve özel servislerle onarım anlaşması imzalıyor. Buradaki temel amaç; konunun maddi boyutunu düşünmemek… Dolayısıyla akla gelen temel soru olan “aracımı özel servislere götürürsem sigortamın hasarsızlık kaydı bozulur mu?” sorusunun cevabını Auto King Genel Müdür Ertuğrul Bul, “Sigorta poliçesinin hasarsızlık kaydının bozulması servisin ilgili sigorta şirketi ile anlaşması olup olmadığına göre değişkenlik gösterir. Servisin, araç sahibinin sigorta şirketi ile anlaşması yoksa kasko hasarsızlık kaydı bozulur” diyerek açıkladı.

KASKO ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Daha önce de dediğimiz gibi aracınız için kasko sigortası seçerken aracın markası, modeli, yılı, motor hacmi dışında sonradan ilave edilen aksesuar ya da cihazlar, sürücünün ehliyet süresi, kaza yapıp yapmamış olması, plakası gibi değişken faktör bulunmaktadır. Bunun dışında farklı sigorta şirketlerine ait farklı kasko paketleri de mevcuttur. Bu paketlerde standart teminatları haricinde ek teminatlar da yer almakta ve kasko ücretleri de bu şekilde son halini almaktadır.

Kasko sigortası fiyatlarını hesaplarken yapılan ilk işlem, aylık olarak yayınlanan ve tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesinden yararlanmaktır. Bu kasko değer listesi temel alınarak hesaplanan kasko sigortası fiyatının üzerine araç sahibinin istediği diğer teminatlar eklenir ve poliçe bedeline ulaşılır.

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