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Kısa çalışma ödeneği hesaplara yatmaya başladı

Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak. Ağustos ayının kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatmaya başladı. TC kimlik numaralarına göre başlayan ödemelerin bir kısmı yarın gerçekleşecek.

10:06 -
Haberler Sigorta
Kısa çalışma ödeneği hesaplara yatmaya başladı

Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.

Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçilebilmesi için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin, iki ay daha uzatıldığı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrası konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi;

“Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.”

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