Kısa çalışma ödeneği hesaplara yatmaya başladı

Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçilebilmesi için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin, iki ay daha uzatıldığı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrası konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi;

“Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.”